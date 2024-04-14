Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

IRNA сообщило о запуске Ираном баллистических ракет по Израилю

Tекст: Антон Антонов

Целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты, передает ТАСС со ссылкой на IRNA и ABC.

По данным ABC, по Израилю может быть запущено 400–500 БПЛА, большинство – из Ирана, но также из Ирака, Йемена, Ливана и Сирии.

Sky News Arabia сообщает, что Корпус стражей исламской революции использовал в том числе беспилотники-камикадзе Shahed-238.

ЦАХАЛ назвал атаку иранских беспилотников на Израиль серьезной и опасной эскалацией.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильский «злой режим будет наказан». Корпус стражей исламской революции Ирана пояснил, что иранская атака является «частью» операции «Правдивое обещание» по «наказанию» Израиля.

