Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Аятолла Али Хаменеи обещал наказание Израиля
Израильский «злой режим будет наказан», заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Израильские СМИ сообщили, что Иран запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников.
Хаменеи сопроводил свое заявление в соцсетях видеозаписью выступления по случаю окончания месяца Рамадан 10 апреля, передает ТАСС.
Mehr со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщил, что воздушно-космические силы КСИР «взяли на прицел определенные цели внутри оккупированных территорий, выпустив десятки ракет и беспилотников», передает РИА «Новости».
Как передает IRNA, КСИР пояснил, что атака является «частью» операции «Правдивое обещание» по «наказанию» Израиля.
Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил ответом тем странам, которые предоставят Израилю свою территорию для нападения на исламскую республику.
Напомним, иранские СМИ сообщили, что в сторону Израиля запущены беспилотники, готовится ракетная атака.