Аятолла Али Хаменеи обещал наказание Израиля

Tекст: Антон Антонов

Хаменеи сопроводил свое заявление в соцсетях видеозаписью выступления по случаю окончания месяца Рамадан 10 апреля, передает ТАСС.

Mehr со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщил, что воздушно-космические силы КСИР «взяли на прицел определенные цели внутри оккупированных территорий, выпустив десятки ракет и беспилотников», передает РИА «Новости».

Как передает IRNA, КСИР пояснил, что атака является «частью» операции «Правдивое обещание» по «наказанию» Израиля.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил ответом тем странам, которые предоставят Израилю свою территорию для нападения на исламскую республику.

Напомним, иранские СМИ сообщили, что в сторону Израиля запущены беспилотники, готовится ракетная атака.