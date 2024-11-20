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    Как ВС РФ ломают оборону ВСУ у Купянска и Часова Яра
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    В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент
    В США подтвердили разрешение Украине на использование противопехотных мин
    Производство беспилотников в России решено увеличить в пять раз
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
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    В США предположили скорые переговоры Путина и Трампа по Украине
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 19:50 • Новости дня

    Израильские удары по Пальмире унесли жизни 36 человек

    В результате авиаударов Израиля по сирийской Пальмире погибли 36 человек, более 50 ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Пальмире, сирийском городе, авиаудары Израиля привели к гибели 36 человек и ранению более 50 человек, сообщает SANA.

    Как сообщает агентство SANA, в результате авиаударов Израиля по сирийскому городу Пальмира погибли по меньшей мере 36 человек, а более 50 получили ранения. Атака произошла около 13:30 по местному времени и была произведена со стороны района Эт-Танф, заявляет источник в силовых структурах арабской республики.

    При авиаударе были атакованы несколько зданий, что привело к значительным разрушениям на прилегающей территории. Одна из целей израильских военно-воздушных сил, по данным телеканала Al Arabiya, была связана со складом оружия и боеприпасов шиитских отрядов. Среди погибших числятся четыре бойца проиранских формирований.

    Напряженность на Ближнем Востоке значительно обострилась после событий в октябре 2023 года. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, что стало ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Эти события привели к тому, что Израиль начал наносить удары по сектору Газа и другим районам, включая Ливан и Сирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате чего трое погибли и пятеро сирийцев были ранены. Впервые с начала наземной операции в Ливане Израиль ввел на его территорию тяжелую артиллерию, перебросив ночью артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

    18 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе

    СМИ: упавшее в Одессе обломки ракеты Patriot стали причиной гибели людей

    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе
    @ Hunini/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе обломки сбитой ракеты упали в жилом секторе, что привело к жертвам среди гражданских, как сообщают украинские СМИ.

    В Одессе произошел инцидент с падением обломков сбитой ракеты в жилом районе, передает «Страна». Отмечается, что причиной стал перехват украинскими средствами ПВО ракеты «Искандер», обломки которой затем упали на город. Также на месте разрушений были обнаружены блоки импульсных двигателей от боеприпаса Patriot Pac-3, что может свидетельствовать о его срабатывании в данной операции.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Patriot может использоваться как последний рубеж обороны против баллистических целей. Он отметил, что у ракет этого комплекса нет боевой части, а перехват осуществляется кинетическим методом. Это значит, что ПВО могли сбить ракету прямо над жилым районом, чтобы предотвратить ее попадание по военным целям.

    Это не первый случай, когда ракеты Patriot поражают гражданские объекты. В мае 2023 года были сообщения, что подобная ракета ударила по дому в Киеве, а в 2018 году аналогичный инцидент произошел в Эр-Рияде. Причиной может быть небольшой срок хранения ракет, не всегда соблюдаемый получателями поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, включая кабину боевого управления AN/MSQ-104 и радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, включая системы Patriot. Темпы уничтожения американских комплексов Patriot на Украине выросли, и украинские ЗРК в совокупности перехватывают лишь 4% современных баллистических ракет, таких как «Искандер-М».

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    19 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    @ Frank May/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники компании «Украинские вертолеты» были замечены в нарушении режима пребывания в Центрально-Африканской Республике, находясь в одном из увеселительных заведений Банги в состоянии алкогольного опьянения.

    Украинские подрядчики компании «Украинские вертолеты», работающие в миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), нарушили установленный режим пребывания в стране, передает ТАСС.

    Сотрудники были замечены в увеселительном заведении Sango в Банги в ночное время, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, находящейся в распоряжении агентства, видно, что они общались на суржике, что подтверждает их украинское происхождение.

    По словам представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), сотрудникам Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) запрещено покидать гарнизон в вечернее время по соображениям безопасности. Однако нарушение этого запрета, по мнению СОМБ, стало возможным из-за продления мандата миссии, что дало сотрудникам МИНУСКА больше свободы действий.

    МИНУСКА заключила контракт с украинской компанией «Украинские вертолеты» на период с 1 октября 2024 года по 20 июня 2025 года. Контракт на сумму 4,45 млн долларов подразумевает выполнение перевозок внутри ЦАР. В СОМБ заявили о наличии большого количества субподрядчиков, среди которых и украинская компания, что может способствовать таким нарушениям.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Американские наемники попали в российский список террористов

    Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в список террористов и экстремистов

    Американские наемники попали в российский список террористов
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга.

    Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

    Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинения Ребару и Бейлсу. Им вменяется участие в преступлениях, совершенных на территории Курской области. Эти действия, по данным следствия, они осуществляли в составе украинских вооруженных формирований.

    Включение в перечень террористов и экстремистов означает, что в отношении Ребара и Бейлса будут применены финансовые санкции. Их активы на территории России подлежат замораживанию, а финансовым организациям запрещается проводить с ними какие-либо операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский наемник Дэниэл Бернард Ребар обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные на территории Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Ребара и Бейлса.

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    19 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Войска получили партию ракет «Искандер» и боеприпасов «Краснополь»

    Ростех поставил ВС России ракеты для ОТРК «Искандер» и снаряды «Краснополь»

    Войска получили партию ракет «Искандер» и боеприпасов «Краснополь»
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» в преддверии Дня ракетных войск поставил в войска партию ракет «Искандер» и боеприпасов «Краснополь» в рамках госзаказа.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, сообщил о поставке в российские войска партии ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2», передает ТАСС. Это произошло накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который празднуется в России 19 ноября.

    В сообщении холдинга отмечается, что усилия сотрудников направлены на обеспечение воинов высокоточным оружием в рамках государственного оборонного заказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов, в рамках гособоронзаказа, а также предоставил государственному заказчику новую партию БМД-4М и БМП-3 с дополнительной защитой.

    Ранее холдинг досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА и комплексы «Верба» вместе со средствами автоматизации управления огнем.

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    19 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Сборная России по футболу разгромила команду Сирии в товарищеском матче

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Сирии со счетом 4:0 в товарищеском матче в Волгограде, где присутствовали более 35 тыс. зрителей.

    В первом тайме на 33-й минуте Максим Осипенко открыл счет, во втором тайме на 53-й минуте Илья Самошников удвоил преимущество, передает ТАСС. Алексей Миранчук забил третий гол на 66-й минуте, а Максим Осипенко завершил разгром, забив четвертый мяч на 80-й минуте матча.

    Ранее 15 ноября сборная России также одержала победу со счетом 11:0 над командой Брунея в Краснодаре, что стало крупнейшей победой в ее истории. Обе победы будут учтены в рейтинге ФИФА. На данный момент сборная России занимает 34-е место, а команда Сирии находится на 93-й позиции.

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    20 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил поставку обновленного АК-12 в войска

    Концерн «Калашников» завершил отгрузку всех АК-12 по контракту 2023 года

    Концерн «Калашников» завершил поставку обновленного АК-12 в войска
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» успешно выполнил контрактные обязательства, завершив поставку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщила пресс-служба компании.

    Концерн «Калашников» завершил отгрузку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщает ТАСС.

    Все обязательства по контракту этого года выполнены в полном объеме и в срок, подтвердили в пресс-службе концерна. Поставка автоматов осуществлена основному заказчику в рамках запланированных обязательств на 2024 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил внести изменения в автомат АК-12 по итогам применения в специальной военной операции (СВО). Первая партия доработанных с опытом СВО автоматов АК-12 поставлена в войска, что стало важным этапом в модернизации вооружения. Автомат АК-12 также приняли на вооружение Росгвардии, что подчеркивает его важность и востребованность в современных условиях.

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    19 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 6,5 млрд евро остаются заблокированы в Европейском фонде мира, что создает проблемы с компенсацией странам ЕС за поставленное оружие для Украины, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Боррель отметил, что решения этой проблемы пока нет, передает ТАСС. Он подчеркнул важность разблокировки средств, так как они предназначены для поддержки и усиления оборонных усилий стран Евросоюза. По словам политика, блокировка средств создает дополнительные трудности в предоставлении необходимой помощи Украине и влияет на способность ЕС выполнять свои обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето. Это вето связано с тем, что в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Венгрия в ответ на это пригрозила продолжить блокировку помощи Киеву из Фонда мира ЕС. Несмотря на заблокированные средства, Киев продолжит получать оружие, так как эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения.


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    19 ноября 2024, 21:48 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал ХАМАС выплатить по 5 млн долларов за каждого заложника

    Нетаньяху пообещал ХАМАС выплатить по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника

    Нетаньяху пообещал ХАМАС выплатить по 5 млн долларов за каждого заложника
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль готов выплатить палестинцам по 5 млн долларов за каждого пленного, освобожденного из рук ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Как пишет ТАСС, во время визита в сектор Газа премьер подчеркнул, что каждому, кто окажет содействие в освобождении заложников будет выплачено 5 млн долларов и оказана помощь в безопасном выходе из анклава для него самого и его семьи.

    «Тем [палестинцам], кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье», - заявил Нетаньяху. Он также подчеркнул, что вознаграждение в размере пяти млн долларов будет выплачено за каждого человека. По словам премьера, это предложение создает выбор для палестинцев и направлено на возвращение всех заложников.

    В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль достиг своих целей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа и настало время сосредоточиться на урегулировании конфликта. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

    Между тем палестинское движение ХАМАС усиливает дипломатические усилия, включая визиты в Россию, Турцию и Катар, для прекращения израильских военных действий в секторе Газа, с акцентом на северные регионы анклава.

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    17 ноября 2024, 20:58 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по Тель-Авиву и Ашкелону беспилотниками

    Хуситы ударили по Тель-Авиву и Ашкелону с помощью беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по районам Яффо в Тель-Авиве и городу Ашкелон в Израиле. Как передает ТАСС, об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В заявлении вооруженных сил мятежников, опубликованном в телеграм-канале представителя «Ансар Аллах», говорится: «Военно-воздушные силы провели военную операцию, нанеся удары по ряду военных и важных объектов израильского противника в районах Яффо и Ашкелон на юге оккупированной Палестины».

    По словам хуситов, беспилотники, запущенные по целям в Израиле, успешно достигли своих целей. Движение «Ансар Аллах» продолжает заявлять о своем стремлении наносить удары по израильским объектам, поддерживая напряженность в регионе.

    Накануне хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара беспилотниками по важной цели в Эйлате на юге Израиля, называя это военной операцией против израильского противника в оккупированной Палестине.

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    18 ноября 2024, 08:27 • Новости дня
    Армия Израиля отправила первую тысячу повесток ультраортодоксальным иудеям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Израиля начала рассылку первых повесток ультраортодоксальным иудеям, планируя призвать 7 тыс. человек из общин, что спровоцировало протесты в Бней-Брак.

    Как сообщает The Times of Israel, армия Израиля в воскресенье отправила первые тысячу повесток для призыва ультраортодоксальных иудеев. Всего планируется привлечь к службе около 7 тыс. человек из ортодоксальных общин, передает ТАСС.

    Данное решение Верховного суда Израиля, принятое в июне, предусматривает обязательный призыв ультраортодоксальных мужчин наравне с другими гражданами. До сих пор они были освобождены от этой обязанности, что вызывало разногласия в израильском обществе, особенно в условиях обостренной военно-политической ситуации.

    Кроме того, в поддержку этой меры высказался и министр обороны Израиля Йоав Галант. В настоящий момент в Израиле около 67 тыс. мужчин-ортодоксов, которые подлежат призыву. Однако в ответ на рассылку повесток несколько сотен протестующих перекрыли трассу возле города Бней-Брак, выражая недовольство решением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский дрон нанес удар на юге Ливана, в результате чего погибли трое ливанских военных. Ранее сообщалось, что Израиль запланировал зачистку территорий в Южном Ливане. Израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане.

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    19 ноября 2024, 05:52 • Новости дня
    Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией

    Посол Ирана Джалали подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией о стратегическом сотрудничестве

    Tекст: Антон Антонов

    Для заключения соглашения с Россией о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве «нет никаких проблем», сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Соглашение подготовлено», – приводит слова Джалали РИА «Новости».

    Джалали сказал, что подписание соглашения перенесли из-за гибели экс-президента республики Эбрахима Раиси и формирования нового правительства. По его словам, «сейчас новое правительство обладает серьезным намерением заключить все подготовленные ранее соглашения» с Россией.

    Иранская сторона прорабатывает с Россией дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения.

    Напомним, договор должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед. В июне Москва и Тегеран отложили его подписание из-за технических проблем со стороны Ирана. В июле МИД России сообщил, что Россия и Иран завершили подготовку договора.

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    20 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    ВС Израиля атаковали сирийскую Пальмиру

    Израильские войска нанесли удары по жилым строениям и промышленной зоне Пальмиры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район, по данным агентства SANA.

    Израильские вооруженные силы нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Сообщается, что атакам подверглись как жилые строения, так и промышленная зона города. В настоящий момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля совершила удар по объектам «Хезболлы» в Сирии, а также сообщалось о 15 погибших при израильском ударе по Дамаску.

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    20 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Западные СМИ назвали имя изучающего конфликт на Украине генерала КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Ен Бока вместе с 500 офицерами. Генерал, по данным WSJ, не будет применять участия в боях, но изучит информацию о ведении боевых действий на Украине.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея направила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны – генерал-полковника Ким Ен Бока. Это произошло на фоне недавнего подписания соглашения о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Ожидается, что генерал не будет участвовать в боях, его основная задача заключается в сборе информации.

    В своей родной стране Ким Ен Бок не является публичной фигурой, но занимает высокую должность заместителя начальника Генштаба сухопутных войск. Он командовал крупным подразделением спецназа, насчитывающим около 200 тыс. человек, подготовленным для выполнения секретных миссий.

    По данным южнокорейского Института оборонного анализа, отправка Ким Ен Бока в Россию может свидетельствовать о доверии Пхеньяна к нему, так как его участие в российской миссии рассматривается как важная дипломатическая инициатива.

    Южнокорейские источники заявляют, что в Курской области сейчас находятся 10,9 тыс. северокорейских военных, а также были отправлены самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Москва и Пхеньян официально опровергают размещение этих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пункт о взаимной военной помощи в договоре с КНДР является нормальной международной практикой для стран с общей границей. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возрастании вероятности вооруженного конфликта на Корейском полуострове, подчеркивая необходимость модернизации армии страны.

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками.

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    18 ноября 2024, 11:01 • Новости дня
    Минобороны: МРК «Туча» войдет в состав ВМФ до конца года

    Минобороны: МРК «Туча» с высокоточным оружием войдет в состав ВМФ РФ до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 пополнит состав ВМФ России до конца этого года после успешного завершения государственных испытаний на Каспийском море.

    Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Туча» проходит госиспытания на морских полигонах Каспийского моря, передает ТАСС. Представители Минобороны сообщили, что «Туча» оснащена высокоточным оружием и войдет в состав ВМФ до конца года.

    Во время испытаний проверяется функционирование бортовых систем оборудования и вооружения, включая радиоэлектронное вооружение и двигательные установки. Испытания проводятся сдаточной командой Зеленодольского судостроительного завода и экипажем корабля, а также поддерживаются штабом Каспийской флотилии.

    Вопросы надводного кораблестроения обсуждались на рабочем совещании с участием главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева, куда были представлены отчеты о ходе испытаний корабля. Адмирал поставил задачу профильным органам ВМФ продолжать тесное взаимодействие с промышленными представителями на всех этапах испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный «Калибрами» корабль «Амур» защитили от катеров «Панцирем».

    Ранее сообщалось, что два малых ракетных корабля проекта 22800 («Каракурт») «Удомля» и «Ржев», предназначенные для Тихоокеанского флота, были спущены на воду на Амурском судостроительном заводе. А построенный на судостроительном заводе им. Бутомы «Залив» малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 вошел в состав Военно-морского флота России.

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    19 ноября 2024, 10:20 • Новости дня
    Будущий советник Трампа Уолтц назвал удары вглубь России эскалацией

    Tекст: Александра Юдина

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц на канале Fox News назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации, выразив опасение о последствиях для мира.

    Уолтц подверг критике решение Байдена о разрешении наносить удары дальнобойным оружием с территории, подконтрольной Украине, вглубь России, передает ТАСС.

    «Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет», – указал он.

    Также будущий советник Трампа подчеркнул, что сложившаяся ситуация на Украине начинает выходить из-под контроля.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Кроме того, Уолтц указал на потенциальные последствия ответных действий со стороны Северной Кореи и Южной Кореи, которые могут еще больше обострить конфликт.

    Ранее The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    Напомним, президент США санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России. Однако Госдеп не подтвердил разрешение на подобные действия.

    Кроме того,  Евросоюз не смог выработать единую позицию по этому вопросу. Так, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна будет препятствовать использованию вооружения для ударов вглубь России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

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