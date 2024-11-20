Израильские удары по Пальмире унесли жизни 36 человек

В результате авиаударов Израиля по сирийской Пальмире погибли 36 человек, более 50 ранены

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает агентство SANA, в результате авиаударов Израиля по сирийскому городу Пальмира погибли по меньшей мере 36 человек, а более 50 получили ранения. Атака произошла около 13:30 по местному времени и была произведена со стороны района Эт-Танф, заявляет источник в силовых структурах арабской республики.

При авиаударе были атакованы несколько зданий, что привело к значительным разрушениям на прилегающей территории. Одна из целей израильских военно-воздушных сил, по данным телеканала Al Arabiya, была связана со складом оружия и боеприпасов шиитских отрядов. Среди погибших числятся четыре бойца проиранских формирований.

Напряженность на Ближнем Востоке значительно обострилась после событий в октябре 2023 года. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, что стало ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Эти события привели к тому, что Израиль начал наносить удары по сектору Газа и другим районам, включая Ливан и Сирию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате чего трое погибли и пятеро сирийцев были ранены. Впервые с начала наземной операции в Ливане Израиль ввел на его территорию тяжелую артиллерию, перебросив ночью артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».