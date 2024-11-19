Иран сообщил об отсутствии проблем в вопросе заключения договора с Россией

Посол Ирана Джалали сообщил об отсутствии проблем в вопросе заключения договора с Россией о стратегическом сотрудничестве

Tекст: Антон Антонов

«Соглашение подготовлено», – приводит слова Джалали РИА «Новости».

Джалали сказал, что подписание соглашения перенесли из-за гибели экс-президента республики Эбрахима Раиси и формирования нового правительства. По его словам, «сейчас новое правительство обладает серьезным намерением заключить все подготовленные ранее соглашения» с Россией.

Иранская сторона прорабатывает с Россией дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения.

Напомним, договор должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед. В июне Москва и Тегеран отложили его подписание из-за технических проблем со стороны Ирана. В июле МИД России сообщил, что Россия и Иран завершили подготовку договора.

