Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.5 комментариев
Иран сообщил об отсутствии проблем в вопросе заключения договора с Россией
Посол Ирана Джалали сообщил об отсутствии проблем в вопросе заключения договора с Россией о стратегическом сотрудничестве
Для заключения соглашения с Россией о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве «нет никаких проблем», сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.
«Соглашение подготовлено», – приводит слова Джалали РИА «Новости».
Джалали сказал, что подписание соглашения перенесли из-за гибели экс-президента республики Эбрахима Раиси и формирования нового правительства. По его словам, «сейчас новое правительство обладает серьезным намерением заключить все подготовленные ранее соглашения» с Россией.
Иранская сторона прорабатывает с Россией дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения.
Напомним, договор должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед. В июне Москва и Тегеран отложили его подписание из-за технических проблем со стороны Ирана. В июле МИД России сообщил, что Россия и Иран завершили подготовку договора.