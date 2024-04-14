Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Нетаньяху пообещал Израилю «победу»
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что войска перехватили иранские ракеты и беспилотники.
В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Нетаньяху заявил: «Мы отбились и вместе мы победим», – передает ТАСС.
Напомним, Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По данным СМИ, Байден дал понять, что США не собираются участвовать в наступательных операциях против Ирана.
СМИ сообщают, что в результате иранской атаки по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».