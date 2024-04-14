Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»

Иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Fars со ссылкой на иранские источники, БПЛА Ирана пересекают воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Указывается, что «ракетная атака начнется в ближайшее время».

Иранское ТВ сообщает, что Корпус стражей исламской революции Ирана «наносит массированные удары дронами по целям на оккупированных территориях», передает РИА «Новости».

По данным Al Arabiya, Иран запустил десятки боевых беспилотников в направлении Израиля с территории провинции Керманшах и еще нескольких провинций, расположенных на западе страны, передает ТАСС.

Министерство обороны Ирана разместило в соцсетях цитату из Корана: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа», – такими словами начинается сура 110 («ан-Наср» – «Помощь»).

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает Times of Israel.

Axios со ссылкой на израильское официальное лицо сообщает, что «иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов».

Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности утверждает, что «ПВО Иордании готова перехватывать и сбивать любые иранские дроны или воздушные суда, которые нарушат ее воздушное пространство».

Воздушное пространство Израиля будет закрыто 14 апреля с 00.30 мск до 07.00 мск для международных и внутренних рейсов в связи с иранской атакой, сообщает Kan.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.