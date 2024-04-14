Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»
Постпред Израиля при ООН Эрдан потребовал от генсека Гутерреша осудить Иран
Генсек ООН Антониу Гутерреш должен осудить Иран за атаку на Израиль, заявил израильский постпред при организации Гилад Эрдан.
Эрдан обвинил Иран в нарушении Устава ООН. По мнению Израиля, Иран создает «угрозу международному миру и безопасности». Обращаясь к Гутеррешу, Эрдан заявил: «Где ваш голос, где ваше осуждение? Очнитесь!» – передает ТАСС.
Израиль собирается направить запрос на проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, передает РИА «Новости».
Напомним, иранский МИД заявил, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН».