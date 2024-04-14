Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Израиль запросил срочное заседание СБ ООН из-за атаки Ирана
Израиль запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран, заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.
Постпредство Мальты, занимающей место председателя СБ, сообщило, что заседание запланировано на 16.00 (23.00 мск) 14 апреля, передает ТАСС.
Напомним, Израиль потребовал от генсека ООН Антониу Гутерреша «очнуться» и осудить Иран. Гутерреш заявил, что решительно осуждает серьезную эскалацию, вызванную нападением Ирана. Причиной атаки стал удар Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.