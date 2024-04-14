Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль

Израиль поднял в небо десятки самолетов

Представитель ЦАХАЛа Хагари сообщил о приведении в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС Израиля

Tекст: Антон Антонов

Хагари сообщил, что в небе находятся десятки самолетов. Израиль и его союзники, прежде всего США, оценивают обстановку и поддерживают связь, передает РИА «Новости».

Израиль сообщил, что «системы защиты и нападения» были оптимизированы. Хагари заявил, что «иранские сателлиты» создают для Израиля «множество угроз», включая атаки «ракет и беспилотников». Подчеркивается, что израильские войска «полностью подготовлены» как обороняться, так и нападать, передает ТАСС.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна годами готовилась к возможности прямой атаке со стороны Ирана, сейчас Израиль «готов к любому сценарию».

«Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», – сказал он.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Целая серия признаков говорит о том, что Иран в ответ готовится нанести массированный удар по Израилю. Al Jazeera сообщает, что Тегеран, по мнению США, может начать атаку утром 14 апреля.