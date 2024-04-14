Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что решительно осуждает серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением Ирана на Израиль.
Гутерреш призвал к «немедленному прекращению этих боевых действий», передает РИА «Новости».
Он выразил обеспокоенность «угрозой разрушительной эскалации». Гутерреш заявил, что все стороны конфликта должны «проявлять максимальную сдержанность», передает ТАСС.
Гутерреш призвал не допускать шагов, которые могут спровоцировать «столкновения на нескольких фронтах на Ближнем Востоке». По его словам, Ближний Восток и мир в целом «не могут позволить себе еще одной войны».
Напомним, израильский постпред при организации Гилад Эрдан потребовал от Гутерреша осудить Иран за атаку на Израиль: «Где ваш голос, где ваше осуждение? Очнитесь!».