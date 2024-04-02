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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    2 апреля 2024, 17:59 • Новости дня

    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара

    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара по консульству в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское министерство иностранных дел осудило удары израильских ВВС по консульству в Сирии и заявило о законном праве Тегерана на ответные меры.

    В заявлении говорится, что Иран оставляет за собой законное право реагировать на подобные террористические акты в соответствии с международным правом и Уставом ООН, передает ТАСС.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено.

    В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

    1 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии

    КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала.

    Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

    Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.

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    1 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР

    Reuters: При израильском ударе по Дамаску погиб генерал КСИР

    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки Израиля на Дамаск погиб высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности Ливана.

    Также погибли несколько иранских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по посольству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска.

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    2 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в Telegram сообщил, что Россия направила запрос «в развитие письма иранцев», которые призвали СБ осудить действия Израиля. Указывается, что председательствующая в Совбезе ООН Мальта назначила заседание «на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве)».

    Напомним, Иран призвал СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

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    2 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США

    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке

    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЦАХАЛ последние месяцы периодически наносит удары по объектам в Ливане и Сирии. Однако прежде здания дипломатических миссий не становились целями атак. Израиль нарушил ряд норм международного права и действовал с молчаливой поддержкой США, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе – именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних нескольких месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

    «При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». «Более того, именно по указке Вашингтона Израиль торопится развязать войну в регионе», – акцентировал спикер.

    Он полагает, что Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. «Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону и не станет принимать в нем прямого участия, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник. Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой главной цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

    Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис. Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и формирования «Хезболла», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, добавляет спикер, проигравшей стороной может оказаться «провокатор» – Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

    В понедельник около 17:00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

    Министерство возложило ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля. По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Тель-Авив удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 


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    31 марта 2024, 20:39 • Новости дня
    Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Он заявил, что без ликвидации батальонов ХАМАС для Израиля нет победы, поэтому государство утвердило план операции в Рафахе, чтобы уничтожить батальоны ХАМАС. Нетаньяху добавил, что военные готовят планы эвакуации гражданского населения из этого района, передает РИА «Новости».

    Напомним, Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафах. По его словам, у Израиля нет другой возможности победить ХАМАС без входа в Рафах.

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    1 апреля 2024, 18:53 • Новости дня
    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии

    При ударе Израиля по зданию у посольства Ирана в Сирии погибли два человека

    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль нанес удар по зданию около посольства Ирана в Дамаске, погибли два человека, сообщил источник в органах безопасности Сирии.

    Один человек получил ранения, передает РИА «Новости». Удар был нанесен по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии. Само задние посольства также получило повреждения.

    Ранее Израиль также наносил ракетные удары по Сирии.

    Коментарии (7)
    2 апреля 2024, 00:58 • Новости дня
    Жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек

    Al Hadath сообщил о гибели как минимум 11 человек в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    После разбора завалов выяснилось, что число жертв израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии оказалось выше, чем сообщалось ранее, погибли как минимум 11 человек, пишут СМИ.

    Семь погибших – иранские военные советники, трое – граждане Сирии, также погиб гражданин Ливана. Сообщается, что рядом с комплексом иранской дипмиссии находятся дома, в которых живут иранские военные, помогающие армии Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    При этом New York Times со ссылкой на израильских чиновников утверждает, что Израиль нанес удар по зданию, которое не принадлежало дипломатической миссии и было штаб-квартирой Корпуса стражей Исламской революции, то есть являлось военной целью, передает РИА «Новости».

    Как пишет New York Times, иранский член КСИР заявил, что целью удара стала встреча иранской разведки и палестинских боевиков. New York Times признает, что не может установить, действительно ли здание находилось в пользовании КСИР. Сообщается, что погибший генерал Мохаммад Реза Захеди курировал тайные военные операции Ирана в Сирии и Ливане.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

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    31 марта 2024, 21:54 • Новости дня
    Израиль предложил ООН расформировать БАПОР

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль подготовил для ООН предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил источник газеты The Guardian.

    Также он сообщил, что Израиль предложил перевести сотрудников БАПОР в одну из других организаций ООН или в новую организацию, передает ТАСС.

    Ранее британский МИД вслед за Австралией, Канадой и США объявил о решении приостановить финансирование БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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    2 апреля 2024, 01:54 • Новости дня
    Иран заявил о праве ответить Израилю на удар по генконсульству в Сирии

    Постпредство Ирана заявило о праве Тегерана ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии, заявило иранское постпредство при ООН.

    Тегеран заявил, что «сионистский агрессивный режим несет полную ответственность за последствия», передает ТАСС.

    В письме постпредства, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности, Иран назвал атаку Израиля трусливым терактом, который создает «угрозу региональному миру и безопасности», передает РИА «Новости».

    Иран призывает СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. Председательствующая в Совбезе ООН постпред Мальты Ванесса Фрезиер заявила, что рассмотрит просьбу Ирана провести срочное заседание.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Жертвами израильского удара стали 11 человек, в том числе два иранских генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

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    2 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

    МИД России призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии

    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя израильский удар по консульству Ирана в Сирии, МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

    В сообщении на сайте МИД России говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, по имеющейся информации, есть большое число «погибших и раненых, в том числе дипломатов».

    Москва осуждает действия Израиля, поскольку «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Подчеркивается, что цель удара находилась в «густонаселенном столичном районе», это «создало высокие риски массовых жертв среди» мирных жителей. Россия полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

    МИД призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии и других государствах. По мнению Москвы, действия Израиля грозят «опасными последствиями в масштабах всего региона».

    Напомним, Иран заявил, что оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по консульству в Сирии.

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    31 марта 2024, 00:27 • Новости дня
    За блокировку движения в Тель-Авиве задержаны 16 человек

    В Тель-Авиве полиция разогнала антиправительственную акцию, 16 человек задержано.

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция, в ходе которой полиция задержала 16 человек за нарушение общественного порядка и выписала 9 штрафов по 1 тыс. шекелей за блокирование движения транспорта.

    Протестующие перекрыли движение по шоссе Аялон в обоих направлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

    Отмечается, что полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов, после чего движение по шоссе было возобновлено.

    По данным The Times of Israel, в субботу в Тель-Авиве одновременно прошли две протестные акции. Первая акция была организована в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа, вторая была направлена против действующего правительства Израиля.

    Кроме того, демонстрации прошли в Иерусалиме и возле двух резиденций премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. В Кейсарии протестующие перекрыли шоссе № 4, но были оттеснены полицией с проезжей части.

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    31 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    В Израиле нейтрализовали ранившего ножом трех человек неизвестного

    Неизвестный ранил ножом тех человек в городе Ган-Явне в центральной части Израиле и был нейтрализован

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские полицейские застрелили неизвестного мужчину, напавшего с ножом на трех человек в городе Ган-Явне в центральной части Израиля.

    Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид адом».

    Основной версией произошедшего является теракт, добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что захвативший заложников в пригороде Стамбула мужчина был ликвидирован турецкой полицией. Напавший захватил в заложники семерых сотрудников предприятия американской компании Procter & Gamble в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.

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    31 марта 2024, 22:29 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты «Хезболла» в ответ на обстрелы из Ливана

    Армия Израиля в ответ на обстрелы со стороны Ливана атаковала объекты «Хезболла»

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные зафиксировали обстрелы ракетами и снарядами из Ливана по районам горы Дов и населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере еврейского государства.

    По данным пресс-службы ЦАХАЛ, несколько ливанских ракет были перехвачены израильской системой ПВО.

    «Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла», где действовали террористы», – передает сообщение ЦАХАЛ ТАСС.

    Отмечается, что атакованные объекты располагались в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Блида на юге Ливана, кроме того, ракетные установки были обнаружены в районе Маркабы, наблюдательный пост «Хезболла» – в районе Кавили.

    Ранее сообщалось, что истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.

    Ракеты были выпущены по одному из домов в районе Эль-Асира, туда направились кареты скорой помощи Ливанского общества Красного Креста.

    Среди мирных жителей есть раненые.

    При этом в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары после того, как зафиксировали около 50 запусков ракет из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы.

    Из-за конфликта на юге Ливана 24,8 тыс. человек лишились крова, жертвами бомбардировок и артобстрелов Израиля стали 317 жителей Ливана, в том числе свыше 70 мирных граждан.

    Ранения получили еще 1,2 тыс., из них 247 находятся на лечении в больницах.

    Разрушено и повреждено 8 тыс. зданий, экономические потери страны оцениваются в 1,5 млрд долларов.

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    1 апреля 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД прокомментировал «передачу» Ираном данных о подготовке теракта в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство иностранных дел не имеет данных о том, что Тегеран якобы передавал Москве информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    Кабулов, комментируя сообщения о якобы передаче данных от Ирана России по теракту, заявил, что ему «ничего такого неизвестно», передает ТАСС.

    Напомним, Reuters сообщал, что Иран якобы предупреждал Россию о планирующемся на российской территории крупном теракте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что тоже ничего не знает о таких предупреждениях.

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    1 апреля 2024, 06:29 • Новости дня
    Десятки тел найдены в больнице «Аш-Шифа» в Газе после вывода израильских сил

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тел найдены на территории больницы «Аш-Шифа» в городе Газа после вывода оттуда израильских сил.

    Министерство здравоохранения Палестины заявило, что десятки тел были найдены на территории медицинского комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Отмечается, что израильская армия вывела свои танки и автомобили с территории больницы «Аш-Шифа», ее силы начали передислокацию на юго-запад города Газа.

    Ранее в израильской армии объявили, что больница «Аш-Шифа» используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности и начали военную операцию, призвав жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.

    При этом истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла» в Ливане, где действовали террористы.

    Отмечается, что атакованные объекты располагались в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Блида на юге Ливана, кроме того, ракетные установки были обнаружены в районе Маркабы, наблюдательный пост «Хезболла» – в районе Кавили.

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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