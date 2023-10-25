Швейцарии грозит пророссийский поворот

Швейцарская народная партия провозгласила радикальное изменение политики страны

Tекст: Кирилл Аверьянов

Еще одна европейская страна подтвердила приверженность к общеконтинентальному тренду на правых: правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) получит большинство мест в Национальном совете. Она победила в первом туре парламентских выборов 22 октября, заняв первое место в 15 кантонах и получив 28,6% голосов (62 места в парламенте из 200). Правда, 26 ноября предстоит еще второй тур выборов, но он касается исключительно сенаторов Совета кантонов, то есть верхней палаты парламента.

Сенсацией этих выборов стал провал экологических политических сил. Партия «Зеленых» набрала меньше 10% – она потеряла пять кресел и теперь имеет в парламенте лишь 23 места. Также серьезное поражение потерпели «Зеленые либералы».

Уже одно это свидетельствует о том, что запросы швейцарских избирателей с 2019 года сильно изменились. Если предыдущие выборы метко окрестили «женскими и климатическими», имея в виду тогдашние левые тренды, то теперь мы наблюдаем серьезный реванш правых сил – своего рода повторение выборов 2015 года, когда триумфально победила SVP.

Что же привело Швейцарскую народную партию к победе сегодня? Это, безусловно, старая верная ставка на главный козырь 2015-го – миграцию. Нестабильная эпоха всегда активизирует правых избирателей, требующих навести в стране порядок.

Сказались на результатах, разумеется, и недавние события на Ближнем Востоке. «Четыре года назад люди были немного более идеалистичными и прогрессивными, что объясняло, почему «Зеленые» преуспели, но теперь люди больше озабочены безопасностью и снова стали более консервативными», – подчеркнул политический аналитик Майкл Херманн в комментарии для Reuters.

Конечно, в реальности осуществить лелеемые членами SVP жесткие антимиграционные меры будет нелегко: правый блок парламента, ныне составивший 95 мест (в него, кроме SVP, выходят Свободная демократическая партия «Либералы» и более мелкие партии), не составляет большинство, а потому с уверенностью можно предречь, что требования «народников» будут торпедировать их противники.

Однако есть еще один, крайне важный для России аспект. Швейцарская народная партия призывает к строгому нейтралитету Швейцарии, выступает против вступления страны в ЕС и НАТО, а также критикует санкции против России и поставки оружия Киеву.

Представители SVP не скрывают негативного отношения к Украине вообще и к Владимиру Зеленскому в частности. Так, в мае 2023 года глава фракции SVP Томас Эши возмутился предстоящим выступлением Зеленского в парламенте и потребовал отменить его, сославшись на то, что это нарушение нейтралитета страны.

Это особенно важно в свете того, что в последнее время Швейцария де-факто отказалась от статуса нейтрального государства: не входящая в ЕС страна следовала всем антироссийским посылам, исходящим из Брюсселя. 7 октября на это указала представитель МИД России Мария Захарова: «Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор».

11 октября постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил: «То, что официальный Берн в контексте последних международных событий окончательно утратил статус нейтрального игрока на мировой политической арене, это очевидно.

Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран, что среди прочего создает препятствия для полноценного участия представителей нашей страны в международных мероприятиях».

Справедливость этих утверждений подтверждается фактами. После начала спецоперации на Украине Швейцария поддержала санкции ЕС в отношении России, ввела потолок цен на нефть из России и визовые ограничения для россиян. 28 февраля 2022 года были заблокированы российские активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости.

Правда, Швейцария отказала Украине в передаче ей этих активов, а также наложила эмбарго на поставки вооружения на Украину. Это вызывало неодобрительные реплики лидеров европейских стран, в частности президента Эстонии Тоомаса Ильвеса.





Однако с возвращением к власти правых позиция швейцарских элит может существенно измениться. Именно об этом говорит первое заявление победителей по итогам выборов: «Явный результат выборов является сигналом для всех партий: швейцарская политика должна измениться по ключевым вопросам. Политическая драма левых «розово-зеленых» последних лет наносит ущерб Швейцарии».

Швейцарский журналист Ги Меттан полагает, что среди таких «ключевых вопросов» находится и внешнеполитический курс страны. И разумеется, отношения с Россией.

«Швейцарская народная партия никоим образом не заинтересована в конфронтации с Россией, ее цель – сделать Швейцарию снова великой», а для этого требуется сосредоточение на внутренних проблемах. Опыт других стран показывает, что в российско-украинском конфликте можно сохранять подлинный нейтралитет. Например, Турция сейчас гораздо более нейтральна, чем мы. Новое правительство наверняка будет двигаться в этом же направлении», – заявил журналист.

Швейцарские выборы уже расцениваются аналитиками как очередной сильный удар по якобы единой европейской конструкции. Так, британская The Guardian сравнила SVP с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, «имеющей фашистские корни», немецкой «Альтернативой для Германии» и австрийской Партией свободы. Однако на деле мы видим скорее возвращение Швейцарии к ее собственным истокам, заложенным еще итогами Венского конгресса 1815 года.