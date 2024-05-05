Взрывы прозвучали в Сумах и Харькове

Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского

Блогеры предрекли юридические последствия в связи с объявлением в розыск Зеленского

Tекст: Вера Басилая

«Почалося! Зеленского объявили в розыск по уголовной статье. Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Отреагировал Коц и на объявление в розыск Петра Порошенко. По его мнению, это надо было сделать еще десять лет назад, когда «украинские захистники по его приказу сбили гражданский малайзийский Боинг», был застрельщиком декоммунизации, которая ускорила процессы дерусизации Украины, уровнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами, и усугубил раскол православных на Украине.

«Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», – подчеркнул военкор.

«Будет отвечать за теракты на российской территории. Решения принимал как президент, а ответит как простой смертный», – считает член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.



«Объявление МВД в розыск сразу последнего и предпоследнего племенных вождей неньки – это и близко не прерогатива МВД, конечно. Это жест совсем с другого этажа. Адресованный самим фигурантам примерно в десятую очередь. Выверенный, акцентированный, а главное – необратимый: такая паста обратно в тюбик не запихивается», – пишет АдекватZ.

Блогер считает, что судьбу сопредельной территории будут определять не переговоры, а исключительно исход военных действий, потому что говорить на Украине не о чем, и не с кем.

«МВД объявило в розыск сразу двух президентов Украины, действующего и бывшего. Их разыскивают по статье УК. Какой-то сигнальчик им?», – задалась вопросом «Небожена».

«У решения, возможно, будут свои юридические последствия. Главное не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешают», – считает Рыбарь.



Журналист и блогер Максим Кононенко сочинил ироничное двустишие по поводу объявления в розыск Зеленского: «Владимир Зеленский в розыске, грядут аресты и обыски».

Ранее МВД возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

Кроме того МВД объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас.