Генштаб ВС Ирана: Корпус разбившегося вертолета Раиси не имеет следов воздействия пуль

Генштаб ВС Ирана заявил, что корпус разбившегося вертолета Раиси не имеет следов воздействия пуль

«Разбившийся вертолет загорелся только после столкновения с горой», – говорится в заявлении, сообщает ТАСС.

Военные призывают не делать поспешных выводов о причинах катастрофы и обещают обнародовать полные результаты экспертизы позднее.



Также сообщается, что пилот вертолета успел связаться с пилотами двух других вертолетов, которые перевозили остальных членов президентской делегации. Поиски места крушения осложнялись погодными условиями и рельефом местности.

Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту, включая главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна. Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня.

