Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
Сильный пожар начался на предприятии в Харькове после взрыва
Пожар начался на производственном предприятии в одном из районов Харькова после «прилета», сообщил мэр города Игорь Терехов.
Индустриальный район города, где зафиксировано возгорание, был образован при строительстве Харьковского тракторного завода, передает РИА «Новости».
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в Харькове. Также украинские СМИ сообщили взрывах в Николаевской области, Одессе и Днепропетровске.