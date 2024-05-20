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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    10 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    40 комментариев
    20 мая 2024, 20:41 • Карикатура

    Майка аутсайдера

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    Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может порваться в любой момент. Президентские полномочия Зеленского только что истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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    Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

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    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может порваться в любой момент. Президентские полномочия Зеленского только что истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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