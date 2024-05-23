В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

Российские фермеры держат удар погодных аномалий Погода этой весной не благоволит российским фермерам. Засуха, наводнения и заморозки приведут к снижению урожая зерновых и пшеницы. Погибло 900 тыс. га посевов, и пшеницу пересевать уже поздно. Смогут ли пережить погодные аномалии российские фермеры? Подробности Перейти в раздел

Монголия перестанет балансировать между Россией и Китаем Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в состав объединения может войти и Монголия. С этой страной у Москвы имеется богатый опыт отношений, а перспективы трехстороннего сотрудничества с Китаем способны превратить Улан-Батор в крупный транспортный хаб. Чего еще стоит ожидать России от вступления Монголии в ШОС? Подробности Перейти в раздел

Никабам мешает исламский радикализм В Духовном управлении мусульман без энтузиазма отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба. Сейчас запрет на ношение никаба и паранджи действует во многих странах, в том числе мусульманских. Эксперты говорят, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама. Подробности Перейти в раздел

Три страны Запада невольно встали на сторону России из-за Израиля Израиль возмущен решением трех европейских стран признать государство Палестина, и дело уже дошло до отзыва послов из этих стран. Но почему реакция Тель-Авива оказалась столь резкой? Палестину признало уже множество государств, что может добавить к этому еще несколько? Однако в данном случае речь идет о принципе, и это имеет отношение в том числе и к России. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел