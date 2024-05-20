Выяснилось, что Эбрахим Раиси летел на американском вертолете Bell 212. Воздушное судно было найдено полностью сгоревшим. В результате авиакатастрофы все пассажиры борта погибли (фото: Azin Haghighi/AP/ТАСС)

Анкара направила к месту трагедии вертолет с системой ночного видения и БПЛА. Именно турецкий беспилотник Akinci установил место крушения воздушного судна. Обломки транспорта были найдены близ деревни Тавель (фото: Azin Haghighi/AP/ТАСС)

В поисково-спасательной операции правительству Ирана оказывала помощь и Российская Федерация. Так, Владимир Путин распорядился направить в республику два самолета и вертолеты с группой из 50 специалистов (фото: Azin Haghighi/AP/ТАСС)

Раиси возвращался в Иран с территории Азербайджана, где совместно с Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин». Причиной трагедии могли стать плохие метеоусловия во время полета. Наблюдалось значительное ухудшение видимости, движение осложняли сильные порывы ветра (фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/Anadolu/Reuters)

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы в провинции Восточный Азербайджан. Помимо него на борту находился глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор региона Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем (фото: Stringer/WANA/REUTERS)

Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России Один из крупнейших в России банков – «дочка» австрийского Raiffeisen Bank – продолжает работать в стране. Требования уйти из России неоднократно выдвигали США, однако до реальных рестрикций за два года так и не дошло. ЕЦБ тоже не одобряет работу в России, но выгонять австрийский банк из России все же не торопится. В чем уникальность этого банка, что его никто не трогает? Подробности Перейти в раздел

Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии. Власти России уже многократно указывали на бессмысленность этого мероприятия. Уже известно, что проукраинское собрание в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга. Почему глобально провалилась «формула мира» Зеленского и что это значит для Запада? Подробности Перейти в раздел

События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности Перейти в раздел

Что ждет Иран после катастрофы с президентом Исламская Республика Иран столкнулась с очередным внутриполитическим потрясением. В авиакатастрофе на севере страны погиб президент Эбрахим Раиси. Теперь в течение 50 дней должны состояться внеочередные выборы. По мнению экспертов, пока сложно говорить о том, кто может претендовать на этот пост, однако трагедия может привести к ряду внутриполитических последствий. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел