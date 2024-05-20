Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы в провинции Восточный Азербайджан. Помимо него на борту находился глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор региона Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем (фото: Stringer/WANA/REUTERS)
Раиси возвращался в Иран с территории Азербайджана, где совместно с Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин». Причиной трагедии могли стать плохие метеоусловия во время полета. Наблюдалось значительное ухудшение видимости, движение осложняли сильные порывы ветра (фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/Anadolu/Reuters)
В поисково-спасательной операции правительству Ирана оказывала помощь и Российская Федерация. Так, Владимир Путин распорядился направить в республику два самолета и вертолеты с группой из 50 специалистов (фото: Azin Haghighi/AP/ТАСС)
Анкара направила к месту трагедии вертолет с системой ночного видения и БПЛА. Именно турецкий беспилотник Akinci установил место крушения воздушного судна. Обломки транспорта были найдены близ деревни Тавель (фото: Azin Haghighi/AP/ТАСС)
Выяснилось, что Эбрахим Раиси летел на американском вертолете Bell 212. Воздушное судно было найдено полностью сгоревшим. В результате авиакатастрофы все пассажиры борта погибли (фото: Azin Haghighi/AP/ТАСС)
Соболезнования по поводу трагедии выразили главы России, Индии, Венесуэлы, Армении, Китая, Азербайджана. Владимир Путин направил аятолле Сейеду Али Хаменеи телеграмму, в которой назвал погибшего настоящим другом России (фото: Iranian Red Crescent Society/Anadolu/Reuters)