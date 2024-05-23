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    23 мая 2024, 11:30 • Экономика

    Российские фермеры держат удар погодных аномалий

    Российские фермеры держат удар погодных аномалий
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Погода этой весной не благоволит российским фермерам. Засуха, наводнения и заморозки приведут к снижению урожай зерновых и пшеницы. Погибло 900 тыс. га посевов, и пшеницу пересевать уже поздно. Смогут ли пережить погодные аномалии российские фермеры?

    В десяти регионах из-за заморозков был введен режим ЧС. Площадь погибших посевов Минсельхоз оценил почти в 900 тыс. га.

    В частности, в Башкирии повреждены 10 тыс. га, в Татарстане 5 тыс. га, в Самарской области – 8 тыс. га, в Саратовской области – частично повреждены сельхозкультуры на 62 тыс. га, погибли яровые культуры на 6 тыс. га, в Курской области – на 10 тыс. га.

    Особенно сильно пострадали посевы в Липецкой области, где под пересев попадают 40 тыс. га, в Белгородской области погибли посевы на 71,1 тыс. га, в Воронежской области пострадали или погибли посевы на целых 266 тыс. га.

    Прошлогоднего урожая в любом случае уже не ждут. По предварительным оценкам, урожай в новом году может оказаться минимум на 10% ниже прошлого года даже несмотря на пересев погибших посевов. В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы. На этот год Минсельхоз уже несколько раз менял прогноз в сторону снижения. Сейчас он ждет сбор зерна на уровне 132 млн тонн, и не исключает его корректировку.

    В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизили прогноз производства до 83,5 млн тонн пшеницы и до 132 млн тонн всего зерна. 

    Ряд культур уже не имеет смысла пересевать, например, пшеницу и ячмень в европейской части, так как уже поздно.

    Затраты на посевную в этом году изначально подросли, а из-за погоды и пересева они увеличатся еще сильнее. В Минсельхозе Татарстана посчитали, что стоимость пересева одного гектара составляет свыше 800 рублей. Сюда входят зарплаты, ГСМ, дополнительные затраты на семена в зависимости от культуры и от сорта гибрида. Это увеличивает себестоимость производства сельхозпродукции.

    «Аграрии утверждают, что проблем с семенами нет, а средства защиты растений могут докупить, но для этого желательно получить льготное финансирование, так как банковские займы сейчас слишком дороги в обслуживании. Думаю, что

    ситуация с семенами легче, чем со средствами защиты растений потому, что семенами аграрии запасаются с запасом из своих прежних урожаев, а средства защиты необходимо покупать за границей.

    Вероятно, поэтому их покупают без ощутимого запаса и при возникновении форс-мажоров формируется дефицит», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако банкротств аграриев эксперты не ждут, полагая, что они в состоянии справится с ситуацией. «У крупных сельхозкомпаний есть собственный запас финансовой прочности, а небольшим аграриям наверняка придет на помощь государство в виде точечной поддержки от Минсельхоза. Поэтому резкого роста банкротств аграриев в текущем году не ожидаем, но может вырасти их долговая нагрузка», - считает Чернов.

    «Мировые цены на пшеницу уже растут на фоне одного лишь ожидания падения урожая зерновых в России в текущем году, так как Минсельхоз с начала года уже три-четыре раза понижал прогнозы. Фьючерсный июльский контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CME) за последние два месяца подорожал уже на 24,07%, и дальше рост стоимости должен замедлиться, если не последует новых вводных», - говорит Чернов.

    При этом, россиянам не стоит опасаться дефицита пшеницы и хлебобулочных изделий. И на доходах бюджета от экспорта зерновых ситуация может сильно не отразиться.

    «Несмотря на погодные сюрпризы, урожай в этом году позволит не только насытить внутренний рынок, но и выполнить все экспортные обязательства, посчитали в Минсельхозе. Поэтому доходы от экспорта пшеницы упадут не сильно, примерно на величину увеличения себестоимости ее производства в 12–13%, так как мировые цены сейчас вернулись к уровням лета прошлого года. Но так как они продолжают рост, то

    в годовом выражении снижение доходов аграриев может быть нивелировано увеличением мировых цен и составить порядка 7-10%»,

    - посчитал Чернов.

    «Урожайность может снизиться: согласно статистике, озимые в порядке, но с яровым севом есть опоздания. Это способно повлиять на ситуацию, однако не так сильно, чтобы воздействовать на мировой рынок, а тем более на продовольственную безопасность нашей страны», - считает Анатолий Тихонов, директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии РАНХиГС.

    Поэтому радоваться нашим конкурентам еще рано. Аналитик Reuters в статье порадовался, что нанесенный погодой ущерб урожаю озимой пшеницы в России поможет американской кукурузе. Потому что покупатели могут переключиться на их кукурузу, если цены на пшеницу останутся высокими. Однако эксперты не видят для этого оснований.

    «Цены на пшеницу лишь вернулись к значениям лета прошлого года, но все равно остаются почти в два раза ниже их пиковых значений в 2022 году, когда несмотря на рекордный урожай в РФ они росли на фоне ожидания перебоев поставок из Украины. Кукуруза торгуется в боковом тренде, значит спрос на нее пока не растет, да и цены на эти культуры обычно растут параллельно, а когда пшеница дорожает без кукурузы, то это чаще всего краткосрочное временное явление», - объясняет Чернов.

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