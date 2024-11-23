Рэпер Гуф сделал предложение на концерте в Москве

Гуф предложил своей девушке выйти замуж на сцене VK Stadium в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», рэпер Гуф, известный также как Алексей Долматов, сделал предложение своей девушке на сцене VK Stadium в Москве во время большого сольного концерта. Несмотря на электронный браслет на ноге, Гуф был отпущен из реабилитационной клиники для участия в этом мероприятии, где он собрал множество зрителей и друзей-артистов.



Со сцены Гуф признался: «Я говорил, что не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться не колени сейчас, просто возьми это. Здесь сколько, семь тысяч свидетелей», после чего вручил своей девушке букет алых роз и кольцо. Девушка ответила согласием, кивнув головой.

На концерте среди выступавших гостей были Murovei, Rigos, Мари Краймбрери, OG BUDA и ICEGERGERT. Гуф исполнил свои самые известные хиты, включая Ice Baby, «Вживую», «Ураган» и «Моя игра».

В октябре Наро-Фоминский суд Москвы вынес решение о мерах пресечения для Гуфа и его друга Геворка Саруханяна по делу о грабеже. Рэперу было запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Дело было возбуждено после инцидента в Апрелевке, где произошла конфликтная ситуация между Гуфом и братом администратора бани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, появился на сцене VK Stadium с электронным браслетом и поблагодарил сотрудников полиции и реабилитационной клиники на концерте, который прошел в Москве, несмотря на ограничения, наложенные судом.

Суд в подмосковном Наро-Фоминске избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, сообщил его адвокат Сергей Жорин, и отказал в ходатайстве следствия о переводе Гуфа в СИЗО по делу о грабеже.

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, может быть арестован по обвинению в грабеже с применением насилия после потасовки в Апрелевке, что грозит ему до семи лет лишения свободы, в связи с чем полицейские возбудили уголовное дело.

