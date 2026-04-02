Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Археологи обнаружили уничтоженный эскадрой Нельсона легендарный датский корабль
Датские археологи нашли останки флагмана «Данеброг» на месте сражения 1801 года
На дне гавани Копенгагена археологи нашли затонувший линейный корабль «Данеброг», уничтоженный эскадрой Нельсона в 1801 году.
Останки датского военного корабля «Данеброг», затонувшего в 1801 году в ходе сражения при Копенгагене, обнаружили на глубине около 15 метров в районе будущего жилого квартала Lynetteholm, сообщает Associated Press. Находку объявили спустя ровно 225 лет после знаменитого морского боя. Работы ведёт команда Морского музея викингов, которая трудится в условиях практически нулевой видимости и плотного ила.
Руководитель морской археологии Мортен Йохансен отметил: «Это большая часть датского национального чувства». Учёные рассчитывают, что раскопки позволят лучше понять, каково было находиться на борту корабля во время артиллерийского обстрела.
В битве при Копенгагене флагман под командованием коммодора Ольферта Фишера стал главной целью британского адмирала Нельсона: огонь пушек разрушил верхнюю палубу, вспыхнул пожар, а затем корабль взорвался. Сражение унесло тысячи жизней и стало ключевым эпизодом борьбы за независимость Дании.
Археологи обнаружили рядом с остовом судна две пушки, элементы формы, знаки различия, обувь, бутылки и часть нижней челюсти моряка, возможно, одного из 19 членов экипажа, чьи останки долгое время считались пропавшими без вести. Размеры найденных деревянных деталей совпадают с историческими чертежами, а анализ годичных колец подтвердил дату постройки.
Место раскопок усыпано ядрами, что затрудняет работу. По словам морского археолога Мари Юнссон, иногда в мутной воде приходится буквально «смотреть пальцами». Она также добавила, что найденные бутылки, керамика и даже части корзин помогают приблизиться к историям людей, оказавшихся в центре исторической битвы. Завершить исследования археологи должны до начала масштабного строительства, которое продлится до 2070 года.
