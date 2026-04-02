Археологи обнаружили уничтоженный эскадрой Нельсона легендарный датский корабль

Датские археологи нашли останки флагмана «Данеброг» на месте сражения 1801 года

Tекст: Мария Иванова

Останки датского военного корабля «Данеброг», затонувшего в 1801 году в ходе сражения при Копенгагене, обнаружили на глубине около 15 метров в районе будущего жилого квартала Lynetteholm, сообщает Associated Press. Находку объявили спустя ровно 225 лет после знаменитого морского боя. Работы ведёт команда Морского музея викингов, которая трудится в условиях практически нулевой видимости и плотного ила.

Руководитель морской археологии Мортен Йохансен отметил: «Это большая часть датского национального чувства». Учёные рассчитывают, что раскопки позволят лучше понять, каково было находиться на борту корабля во время артиллерийского обстрела.

В битве при Копенгагене флагман под командованием коммодора Ольферта Фишера стал главной целью британского адмирала Нельсона: огонь пушек разрушил верхнюю палубу, вспыхнул пожар, а затем корабль взорвался. Сражение унесло тысячи жизней и стало ключевым эпизодом борьбы за независимость Дании.

Археологи обнаружили рядом с остовом судна две пушки, элементы формы, знаки различия, обувь, бутылки и часть нижней челюсти моряка, возможно, одного из 19 членов экипажа, чьи останки долгое время считались пропавшими без вести. Размеры найденных деревянных деталей совпадают с историческими чертежами, а анализ годичных колец подтвердил дату постройки.

Место раскопок усыпано ядрами, что затрудняет работу. По словам морского археолога Мари Юнссон, иногда в мутной воде приходится буквально «смотреть пальцами». Она также добавила, что найденные бутылки, керамика и даже части корзин помогают приблизиться к историям людей, оказавшихся в центре исторической битвы. Завершить исследования археологи должны до начала масштабного строительства, которое продлится до 2070 года.

