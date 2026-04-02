Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Мироновки, Новой Сечи и Миропольского Сумской области говорится в сообщении Max в Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины рядом с Пролетарским, Избицким, Покаляным, Веселым и Землянками.

Потери ВСУ при этом составили до 170 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, 13 складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Червоного Оскола, Моначиновки, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области, Адамовки и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили более 190 военнослужащих, танк, два американских бронетранспортера М113, два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял до 185 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV, шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ, девять складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Петровки, Старорайского, Варваровки, Марьевки ДНР, Новоподгородного и Райполя Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, танк, десять бронемашин.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Великомихайловки, Коломийцей Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки и Комсомольского Запорожской области.

Противник потерял более 335 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне группировка войск «Запад» завершила освобождение ЛНР

В среду также стало известно, что российские войска освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области и запорожское Бойково.

Накануне они освободили Малую Корчаковку в Сумской области.