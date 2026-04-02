Минобороны Турции раскрыло детали создания корпуса НАТО в стране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Планы по созданию многонационального корпуса НАТО в Турции разрабатываются с прошлого года, однако у корпуса пока нет официального статуса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

Официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк пояснил: «В планах НАТО содержится идея о координации обороны Турции штаб-квартирой турецкого корпуса, он будет управлять силами, которые будут привлечены при необходимости».

Турция в 2024 году уведомила НАТО о своей позиции: власти страны считают необходимым переформатировать корпус в многонациональный корпус MNC-TUR. На данный момент формируется только основной состав штаба, вопрос о придании многонационального статуса остается нерешенным.

Актюрк подчеркнул, что документы по созданию корпуса были подготовлены НАТО еще в 2020 году, а непосредственная работа по созданию штаба MNC-TUR началась в 2023 году. Одновременно с этим в Турции до 2028 года будет действовать штаб-квартира Объединенной оперативной группы ВМС НАТО в Черном море (CTF-Black), отмечают в военном ведомстве.

