Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Демонстранты в Турции отправились к базе НАТО
Демонстранты направились пешком к базе НАТО «Инджирлик» в Турции
Демонстранты, выступающие за закрытие баз НАТО в Турции, начали пешее шествие из Стамбула к базе Инджирлик, планируя прибыть туда 28 сентября для проведения акции протеста.
Участники демонстрации, организованной Советом народных представителей Турции (THTM), направляются пешком к базе НАТО Инджирлик, передает РИА «Новости». Шествие стартовало в стамбульском районе Картал, затем демонстранты уже посетили Анкару и сейчас находятся в провинции Конья.
Организаторы акции заявляют о намерении прибыть на территорию базы НАТО «Инджирлик» 28 сентября, чтобы провести демонстрацию с требованием закрытия всех баз НАТО в Турции. Выступая под лозунгами против Североатлантического альянса и США, демонстранты утверждают, что Турция предоставляет свою территорию для хранения военных объектов, не получая от этого никакой выгоды.
Организаторы также подчеркивают, что участие страны в альянсе создает угрозу войны. Они настаивают на выходе Турции из НАТО, разрыве всех соглашений, связывающих турецкие вооруженные силы с обязательствами в рамках альянса, а также требуют депортации военных альянса из страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большая часть оружия была якобы вывезена с турецкой базы Инджирлик на фоне ухудшения отношений с Анкарой после попытки госпереворота в 2016 году, хотя открыто об этом не сообщалось. Тем временем Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик до конца 2024 года на сумму 95 млн долларов.