Демонстранты в Турции отправились к базе НАТО

Демонстранты направились пешком к базе НАТО «Инджирлик» в Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Участники демонстрации, организованной Советом народных представителей Турции (THTM), направляются пешком к базе НАТО Инджирлик, передает РИА «Новости». Шествие стартовало в стамбульском районе Картал, затем демонстранты уже посетили Анкару и сейчас находятся в провинции Конья.

Организаторы акции заявляют о намерении прибыть на территорию базы НАТО «Инджирлик» 28 сентября, чтобы провести демонстрацию с требованием закрытия всех баз НАТО в Турции. Выступая под лозунгами против Североатлантического альянса и США, демонстранты утверждают, что Турция предоставляет свою территорию для хранения военных объектов, не получая от этого никакой выгоды.

Организаторы также подчеркивают, что участие страны в альянсе создает угрозу войны. Они настаивают на выходе Турции из НАТО, разрыве всех соглашений, связывающих турецкие вооруженные силы с обязательствами в рамках альянса, а также требуют депортации военных альянса из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большая часть оружия была якобы вывезена с турецкой базы Инджирлик на фоне ухудшения отношений с Анкарой после попытки госпереворота в 2016 году, хотя открыто об этом не сообщалось. Тем временем Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик до конца 2024 года на сумму 95 млн долларов.