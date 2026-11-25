Космический корабль «Шэньчжоу-24» состыковался со станцией «Тяньгун»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В главный модуль «Тяньхэ» китайского орбитального объекта вошли тайконавты Тан Хунбо и У И, а также их пакистанский коллега Мухаммад Зишан Али, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Представитель Пакистана стал первым иностранцем, оказавшимся на космической станции КНР.

Стыковка корабля со станцией состоялась в 11:56 по пекинскому времени (06:56 мск). Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в среду утром с помощью ракеты-носителя CZ-2F.

Китайская космическая станция находится на высоте около 400 км и рассчитана на постоянное пребывание трех человек. Масса комплекса составляет 66 тонн, а объем отсеков достигает 110 куб. метров. Орбитальный объект приступил к осуществлению международных программ в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о больших надеждах Пекина на миссию с участием представителя Пакистана.

Управление пилотируемых космических полетов КНР сообщило о включении пакистанского пилота в экипаж китайского космического корабля.

Ранее ведомство анонсировало участие иностранного космонавта в миссии на орбитальной станции.