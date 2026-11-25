Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Первый иностранный астронавт прибыл на китайскую орбитальную станцию
Космический корабль «Шэньчжоу-24» состыковался со станцией «Тяньгун»
Экипаж пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-24», в состав которого вошел первый в истории орбитальной станции КНР иностранный астронавт, перешел на борт комплекса «Тяньгун».
В главный модуль «Тяньхэ» китайского орбитального объекта вошли тайконавты Тан Хунбо и У И, а также их пакистанский коллега Мухаммад Зишан Али, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Представитель Пакистана стал первым иностранцем, оказавшимся на космической станции КНР.
Стыковка корабля со станцией состоялась в 11:56 по пекинскому времени (06:56 мск). Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в среду утром с помощью ракеты-носителя CZ-2F.
Китайская космическая станция находится на высоте около 400 км и рассчитана на постоянное пребывание трех человек. Масса комплекса составляет 66 тонн, а объем отсеков достигает 110 куб. метров. Орбитальный объект приступил к осуществлению международных программ в 2022 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о больших надеждах Пекина на миссию с участием представителя Пакистана.
Управление пилотируемых космических полетов КНР сообщило о включении пакистанского пилота в экипаж китайского космического корабля.
Ранее ведомство анонсировало участие иностранного космонавта в миссии на орбитальной станции.