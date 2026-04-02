Пашинян оправдал применение силы телохранителем в церкви Еревана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал действия своего охранника, ударившего молодого прихожанина во время службы в храме Святой Анны.
Пашинян заявил журналистам, что сотрудник службы госохраны имеет право применять силу, если охраняемому лицу угрожает опасность, передает РИА «Новости».
По его словам, телохранитель может не только ударить, но и использовать оружие в случае обострения ситуации.
Он подчеркнул, что лично не видел момента инцидента, однако добавил, что у сотрудников охраны есть все необходимые полномочия для применения силы при необходимости.
Инцидент произошел во время визита Пашиняна в храм Святой Анны на Вербное воскресенье. На видеозаписи видно, как один из телохранителей наносит удар 18-летнему Давиду Минасяну после попытки последнего приблизиться к премьеру.
После случившегося в церкви возникла суматоха, охрана организовала выход главы правительства из здания.
В тот же день были задержаны три человека, а суд позже арестовал Давида Минасяна на два месяца по обвинениям в хулиганстве и вмешательстве в деятельность должностного лица. Защита Минасяна уже заявила о намерении обжаловать арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве у посольства Армении прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Участники осудили давление премьера Никола Пашиняна на католикоса Гарегина II.
Протестующие заявили, что такие действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян как на родине, так и в зарубежных диаспорах.