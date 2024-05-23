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    23 мая 2024, 14:00 • В мире

    Три страны Запада невольно встали на сторону России из-за Израиля

    Три страны Запада невольно встали на сторону России из-за Израиля
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Израиль возмущен решением трех европейских стран признать государство Палестина, и дело уже дошло до отзыва послов из этих стран. Но почему реакция Тель-Авива оказалась столь резкой? Палестину признало уже множество государств, что может добавить к этому еще несколько? Однако в данном случае речь идет о принципе, и это имеет отношение в том числе и к России.

    «Награда за терроризм». Именно так премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение властей Ирландии, Испании и Норвегии признать палестинское государство. По его словам, подобное государство «станет террористическим по своему характеру… и будет постоянно повторять ту резню, которая произошла 7 октября (нападение ХАМАС на Израиль – прим. ВЗГЛЯД)». Власти Израиля уже заявили об отзыве своих послов из трех указанных европейских стран.

    Между тем в Осло и Дублине уверяют, что их решение не продиктовано ни стремлением поддержать терроризм, ни антисемитизмом. Скорее, наоборот.

    По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, «признание Палестины является поддержкой умеренных сил, которые сейчас находятся в оборонительной позиции в долгом и жестоком конфликте». Премьер назвал решение «инвестицией в будущее, которое может привести к долгосрочному миру на Ближнем Востоке».

    «Это единственный выход из циклов насилия, возмездия и негодования, которые повторяются на протяжении поколений», – уверен ирландский премьер Саймон Харрис. «И мы не допустим, чтобы решение на основе принципа «два государства» было разрушено силой, поскольку это единственное справедливое решение, способное прекратить этот ужасный конфликт», – добавил глава испанского правительства Педро Санчес.

    Проще говоря, позиция европейцев основывается на двух тезисах. Во-первых, мир может быть достигнут только в случае, если будет создано палестинское государство. Отсюда – и это во-вторых – создание палестинского государства выгодно самому Израилю. Не Биньямину Нетаньяху, стремящемуся к продолжению войны любой ценой, а Израилю.

    «Западный мир пришел к пониманию того, что мир в Израиле может обеспечить только независимость Палестины, – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов. – Раньше многие западные государства считали, что Палестина не особо нужна, что Израиль справится – однако сейчас ситуация поменялась. В результате признание становится давлением на Государство Израиль. И, что самое важное, это давление будет нарастать – в обозримой перспективе весь Запад вынужден будет согласиться с тезисом о том, что безопасность Израиля невозможна без палестинского государства».

    Да, здесь и сейчас само решение трех европейских государств вряд ли что-то изменит. «Без зеленого света со стороны Вашингтона Палестина даже не сможет стать полноправным членом ООН (для чего нужно согласие стран – участниц Совбеза). Например, Москва еще в 1988 году признала государство Палестина, и это сыграло важную политическую и символическую роль – однако не привело к созданию функционирующего палестинского государства», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что почти вся Азия, Африка и Южная Америка уже давно признают палестинское государство. Казалось бы, прибавление к этому списку всего лишь трех европейских названий ничего не значит. Однако это не совсем так.

    «Европейцы готовы пойти на выполнение резолюций Генеральной ассамблеи и Совбеза ООН, готовы ради этого отойти от безоговорочной поддержки Государства Израиль. Американцы же эту поддержку оказывали, оказывают и будут оказывать в ближайшем будущем. Так что признание европейскими странами Палестины – это скорее симптом, нежели решение давней ближневосточной проблемы. Симптом того, что в западном лагере раскол. В данном случае по вопросу продолжения израильской операции в секторе Газа, а также по проблеме создания государства Палестина, однако в целом он уже проходит по многим вопросам», – продолжает Елена Супонина.

    По ее словам, от ближневосточных тем, включая отношения с Ираном, до внутренних реформ в НАТО. «Европейцы полагают, что американцы отходят от тех принципов, которые декларирует Старая Европа – в частности, правозащитных», – резюмирует Елена Супонина.

    И в этом плане решение Испании, Ирландии и Норвегии ложится в одну и ту же канву, что и стремление Международного уголовного суда выписать ордеры на арест ряда участников войны в Газе

    – причем как из числа руководства ХАМАС, так и представителей властей Израиля (Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта). В интервью CNN прокурор МУС Карим Хан заявил, что на него оказывают давление западные чиновники. Пытаются объяснить непонятливому, что Уголовный суд «создан для Африки», а не для Запада и его союзников.

    Неудивительно, что Вашингтон так резко – вплоть до угрозы санкций – отреагировал на решение МУС и, скорее всего, отреагирует на демарш трех европейских государств (правда, возможно, подковерным образом). И дело тут не в стремлении защищать Израиль или тем более Биньямина Нетаньяху, к которому в Белом доме относятся негативно. А в том, что раскол в западном блоке Байден считает недопустимым.

    «Инициативы МУС и нынешние признания Палестины европейскими странами стали для Соединенных Штатов серьезной проблемой. В условиях целой серии нынешних и будущих глобальных конфликтов Вашингтон делает все возможное для того, чтобы сохранять целостность и единство западной коалиции. Коалиции, ресурсы которой ему необходимы для победы в этих конфликтах, – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексной европейской и международной безопасности НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Однако сейчас получается, что в этой коалиции происходит раскол: вместо того чтобы выступать единым фронтом, партнеры ссорятся между собой.

    Не исключено, что ситуация дойдет еще до попытки ареста Биньямина Нетаньяху или Йоава Галанта в одной из европейских стран – подписантов Римского статута. В результате этот раскол приводит не только к растрачиванию ресурсов на внутренние дрязги, но и воодушевляет геополитических противников Соединенных Штатов».

    Проще говоря, Россию, Китай, Иран, Северную Корею – тех самых, которых премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал «новой осью зла». Выходит, что с точки зрения Вашингтона Ирландия, Испания и Норвегия невольно играют на руку в том числе и России. Ведь для противостояния с ней американцам как раз и нужны ресурсы всей западной коалиции – единой, спаянной общей идеологией и жертвующей своими национальными интересами во имя американских желаний. А значит, любая эрозия этого единства недопустима.

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