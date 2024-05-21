Конгресс США задумался о санкциях против МУС

Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил о возможном «наказании» МУС за действия против Израиля

Tекст: Антон Антонов

Джонсон связал требование выдать ордер на арест Нетаньяху с «кампанией по давлению на Израиль» со стороны Белого дома. По его словам, администрация США не проявила лидерства, поэтому «Конгресс рассматривает все возможные варианты». Джонсон пригрозил, что в ответ на ордер руководство МУС «столкнется с последствиями», передает ТАСС.

Джонсон заявил, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Он призвал к «глобальному осуждению» требований прокурора. Джонсон обвинил МУС в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов». «Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то наше (руководство) будет следующим», – заявил Джонсон.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США намерена поддерживать связь с членами Конгресса по данному вопросу.

Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

В 2020 году США вводили санкции против сотрудников МУС, участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов». США отменили санкции в 2021 году.

При этом в 2023 году сообщалось, что Пентагон заблокировал обмен разведывательными данными США с МУС о ситуации в зоне специальной военной операции России на Украине . В Вашингтоне опасаются создания прецедента для последующих обвинений в адрес американских военных.