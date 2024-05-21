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    Как президент Аргентины превратился в главного хама Латинской Америки
    Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент
    Сунак объявил о «дне позора» Британии
    Запад глазами Довлатова. Страны НАТО мечтают «отменить» Россию
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    В ЦБ сообщили о перегреве российской экономики
    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    Новые автомобили Volga впервые представили на выставке
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    21 мая 2024, 13:56 • Новости дня

    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Сенатор Долгов: Оценки Госдепа шагов МУС в адрес России и Израиля циничны

    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Позиция Вашингтона о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем абсолютно цинична. Делая подобные заявления, Госдеп пытается выгородить Тель-Авив, а также подтвердить приверженность антироссийскому курсу. Такая политическая игра дорого обойдется американским властям, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, согласно которому американские граждане не могут быть арестованы по распоряжению Международного уголовного суда. Оценки Госдепа шагов МУС в адрес Израиля и РФ циничны. В этом контексте я бы даже сказал так: чья бы корова мычала, а американская молчала бы», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий полагает, что власти США, объясняя разницу в действиях МУС, преследуют две цели. «Во-первых, они хотят выгородить Израиль в палестинском конфликте. Этим Белый дом активно занимается на протяжении длительного времени. Во-вторых, подтвердить приверженность администрации Байдена антироссийскому курсу», – пояснил он.

    При этом Вашингтон вновь проявил двойные стандарты, добавил собеседник. Он убежден: такая позиция Соединенных Штатов отталкивает от них большое количество стран – особенно арабских. «МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах. Подобный подход будет стоить Вашингтону дополнительных минусовых очков на международной арене», – прогнозирует парламентарий.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. По его словам, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской спецоперацией Украина признает юрисдикцию суда, сказал представитель Госдепа.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллер, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала». Он также утверждает, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    Президент США Джо Байден также осудил требование прокуратуры к МУС выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом, и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с движением ХАМАС. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против суда в случае выдачи ордера на арест израильского премьера. Он считает, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Джонсон обвинил инстанцию в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов».

    Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь признал, что не готов подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге. При этом он отметил, что США продолжат оказывать поддержку МУС в вопросе «преступлений на Украине», слова американского министра обороны приводит ТАСС.

    Отличие оценок США действий МУС в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. «Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами», – говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

    Накануне прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, выполнит ли МУС требование прокурора и как это решение повлияет на ситуацию в Израиле.

    18 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада

    Лавров: Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается

    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада находится в острой фазе, но Москва остается открытой к диалогу по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    По его словам, особое рвение в антироссийской риторике наблюдаются у европейских соседей. Лавров напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, главы диломатии ЕС Жозепа Борреля и других о неизбежной войне с Россией, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом о стратегической стабильности, но не с позиции силы «собственной исключительности», а только при уважении интересов друг друга. По его словам, диалог должен  быть во «всей полноте проблем», которые существуют в сегодняшнем мире.

    Ранее Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

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    19 мая 2024, 19:13 • Новости дня
    Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков «российским городом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков «российским городом».

    Она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    21 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.

    План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.

    Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.

    Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    20 мая 2024, 01:52 • Новости дня
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль непублично дал понять другим странам, что «не имеет никакого отношения» к падению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили израильские СМИ.

    Публично официальные представители Израиля инцидент не комментировали, передает ТАСС со ссылкой на израильский 13-й канал.

    Напомним, радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета, сократился до 2 км.

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    21 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов

    Депутат Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент

    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американцам в вопросах спорта всегда позволялось больше, чем другим странам. Так, спортсмены из США могли не явиться на тестирование, объяснив это забывчивостью или личными делами. Сейчас же конфликт WADA и USADA рискует превратиться в опасный прецедент, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Светлана Журова. Ранее представители USADA обвинили всемирное антидопинговое агентство в предвзятом отношении к США.

    «США всегда придерживались своеобразных принципов в антидопинговой сфере. Напомню, что NHL и вовсе обладает собственными методами тестирования и WADA к данному чемпионату не подпускает. И это лишь один из примеров. Большинство крупных спортивных мероприятий в Америке проходят без участия всемирного агентства», – сказала Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

    «Складывается ситуация, в которой USADA в грубой форме намекает всемирной организации на то, что спорт в Штатах должен регулироваться некими особыми правилами. Они пытаются оградить всех спортсменов, за исключением членов национальной сборной, от каких-либо проверок со стороны независимых институтов», – подчеркивает собеседница.

    При этом, по словам парламентария, другие страны вынуждены регулярно контактировать с представителями WADA вне зависимости от уровня проводимых соревнований. «Абсурдное положение. Например, российских спортсменов, когда они бывали в США, специалисты агентства тестировали с максимальной тщательностью. В то время как американцы, выходившие на те же соревнования, пользовались меньшим вниманием со стороны экспертов», – акцентирует она.

    «Более того, когда спортсменам из Штатов все-таки приходится сталкиваться со всемирной организацией, они зачастую пытаются «спрятаться» от специалистов: оправдывают неявку на взятие пробы забывчивостью или повседневными делами. Никаких «красных флажков» им за это не дают. Конечно, схожего понимания в отношении наших или китайских чемпионов эксперты не проявляют. США всегда позволялось больше, чем остальным государствам», – считает депутат.

    «Поэтому не думаю, что конфликт WADA и USADA будет очень жарким. Скорее всего, стороны сумеют договориться. Но все это создает крайне тревожный прецедент для всемирного антидопингового агентства. Если они пойдут на уступки Вашингтону, то фактически все страны мира получат сильнейший аргумент в вопросе о допуске WADA к национальным чемпионатам. Правила глобального тестирования постепенно теряют свою силу», – резюмирует Журова.

    Ранее главу всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку обвинили в манипулировании фактами. С таким заявлением выступили представители USADA. По их мнению, упреки руководителя WADA в том, что более 90% американских спортсменов не находятся под действием международного антидопингового кодекса, не имеют под собой оснований.

    USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать установленным правилам, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. Призыв к открытию дисциплинарного дела против антидопингового агентства Штатов со стороны WADA в Вашингтоне назвали «вендеттой против американских спортсменов».

    Национальное агентство США напомнило, что всемирная организация не стала применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. По мнению Штатов, WADA намеренно развивает тему с американскими нарушениями, чтобы отвлечь общество от имеющихся у него проблем.

    USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США». На этом фоне американская организация призвала своих коллег быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом» и предоставить полную информацию о сборной Китая для оценки всего мира.

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    20 мая 2024, 14:11 • Новости дня
    Прокурор МУС потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года», передает ТАСС.

    В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

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    20 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал скандалом исторических масштабов заявление прокурора МУС о запросе ордеров на арест премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

    «В то время как убийцы и насильники из движения ХАМАС совершили преступления против человечности в отношении наших братьев и сестер, прокурор ставит в один ряд премьера, министра обороны Израиля с гнусными монстрами ХАМАС, подобными нацистам. Это историческое бесчестье, о котором будут помнить всегда», – приводит его слова «Интерфакс».

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    21 мая 2024, 01:26 • Новости дня
    Захарова сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом

    Захарова сравнила реакцию США на обвинения МУС в адрес властей Израиля с ужалившим самого себя скорпионом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Захарова в Telegram сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом или пауком, который запутался в собственной паутине. По ее словам, «визитной карточкой англосаксов» можно считать как вызванную «американскими политинженерами» катастрофическую ситуацию на Ближнем Востоке, так и «легитимизацию непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры».

    Напомним, Госдеп осудил решение прокурора МУС «поставить в один ряд» палестинское движение ХАМАС и Израиль. США считают, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    18 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в западне в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро военных Израиля погибли в ловушке, устроенной бойцами ХАМАС на востоке города Рафах, заявило военное крыло движения «Бригады аль-Кассама».

    «Нашим бойцам удалось заманить в ловушку сионистские силы и взорвать там бомбу, убив пятерых солдат и ранив еще несколько на востоке города Рафах», – сообщило движение в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира «Исламского джихада» в Рафахе.

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    19 мая 2024, 00:12 • Новости дня
    Иранские ракеты и беспилотники преодолели 12 линий обороны Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские ракеты и беспилотники в ходе массированного удара по территории Израиля 13 апреля преодолели 12 эшелонов противовоздушной обороны этой страны. Об этом заявил заместитель главы ополчения «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Курейши.

    «Нашим ракетам и беспилотникам для достижения цели пришлось преодолеть 12 эшелонов противовоздушной обороны, что свидетельствует о высоком уровне использованных технологий», – приводит ТАСС слова Курейши со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По словам генерала, целями Тегерана стали «две наиболее защищенные» израильские военные базы. Курейши отметил, что «все иностранные военные базы региона пришли на помощь» израильской армии, чтобы «перехватить ракеты и беспилотники», запущенные из Ирана.

    Напомним, вечером 13 апреля Иран нанес удар по Израилю, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе на атаку по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, в которой Тегеран обвиняет Израиль. В Армии обороны Израиля заявили, что перехватили 99% иранских снарядов.

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    20 мая 2024, 23:35 • Новости дня
    Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

    Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

    Tекст: Антон Антонов

    Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.

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    20 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Пентагон заявил, что не ждет замещения сил США российскими в Нигере

    Tекст: Антон Антонов

    США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских или получат оставшееся американское оборудование, заявил представитель Пентагона высокого ранга.

    Как рассказали в Пентагоне, минобороны Нигера заявило, что не стремится к «значительному количеству иностранных сил в стране». Пентагон не ждет, что «антитеррористические возможности будут переданы русским». По словам представителя Пентагона, он «слышал сообщения о том, что русские могут быть в столице», но «не смог сказать точно где», передает РИА «Новости».

    Комментируя возможность того, что российские военные получат американское оборудование, которое США не смогут забрать, в Пентагоне сообщили, что военные Нигера заявляли о планах использовать его самостоятельно.

    В Пентагоне пока не могут точно ответить на вопрос о том, «что возьмут с собой». Американцы хотят «вывезти все, что смогут, чтобы защитить инвестиции американских налогоплательщиков». Однако «значительную часть инфраструктуры, включаю авиабазу или ее часть», вывезти, очевидно, не получится.

    Поскольку США рассчитывают на долгосрочные отношения с Нигером, в Пентагоне считают, что не стоит «запрещать использование оборудования», которое американцы оставят.

    Напомним, в совместном заявлении министерств обороны Нигера и США сказано, что США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом. СМИ утверждали, что американские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, были переведены в режим повышенной боевой готовности в связи с размещением на той же базе российских военных специалистов.

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    19 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город

    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город из-за военной операции Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что почти 800 тыс. жителей города Рафах на юге сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции Израиля.

    «Почти половина населения Рафаха, 800 тыс. человек, вновь находится в пути, будучи вынужденными бежать с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе», – приводит заявление Лаззарини ТАСС.

    По его словам, гуманитарные зоны, созданные Израилем, не предоставляют необходимых условий для размещения такого количества беженцев. В частности, Аль-Маваси представляет собой «песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 квадратных километров, где люди остаются на открытом воздухе практически без зданий и дорог».

    Напомним, военная операция Израиля в Рафахе началась 6 мая. Уже на следующий день израильские военные взяли под контроль одноименный пограничный переход на границе сектора Газа с Египтом.

    Международное сообщество призывало Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе, однако израильские власти настаивают на ее необходимости для «полной победы» и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа.

    Лаззарини отмечает, что с октября 2023 года, когда Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, жители анклава неоднократно покидали свои дома в поисках безопасного места.

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