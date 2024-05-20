  • Новость часаСальдо объяснил отключение энергоснабжения в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США спрогнозировали крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта
    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны
    Расклад на выборах президента США стал зависим от певицы Тейлор Свифт
    Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
    Названа дата внеочередных выборов президента Ирана
    Небензя заявил об отсутствии у Запада способного изменить ход СВО оружия
    В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси
    Власти США разрешили вживить чип в мозг еще одному человеку
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    10 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    40 комментариев
    20 мая 2024, 20:20 • В мире

    Гаага решила изолировать Израиль

    Международный уголовный суд загоняет Нетаньяху в безвыходную ситуацию

    Гаага решила изолировать Израиль
    @ Maya Alleruzzo/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. С соответствующим требованием уже выступил прокурор Карим Хан. При этом внутри страны в отношении правительства не стихают протесты, а ключевые внешние партнеры Израиля требуют от Тель-Авива отказаться от новых операций в Газе. По мнению экспертов, сейчас Нетаньяху оказался в ситуации, когда любой сценарий развития событий не принесет ему ничего хорошего.

    Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года».

    «Вменяемые политикам преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабных и систематических атак на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой, – цитирует Хана ТАСС. – Эти преступления, по нашей оценке, совершаются по сей день».

    Кроме того, прокурор настаивает на выдаче ордера на арест трех лидеров ХАМАС. По его версии, предводитель движения в секторе Газа Яхья Синвар, командир военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро Исмаил Хания также несут ответственность за военные преступления, «совершенные на территории Израиля и Палестины (в секторе Газа) с 8 октября 2023 года». К слову, в самом движении уже указали, что недовольны обвинениями.

    Тем временем глава МИД Израиля заявил о создании в министерстве кризисного штаба для противодействия возможной выдаче ордеров. По его словам, решение МУС, если оно окажется положительным, будет направлено на то, чтобы «связать руки Израилю и лишить его права на самооборону». Перспектива разрешения на арест Нетаньяху и Галанта в целом вызвала острую критику в Тель-Авиве.

    Так, израильский президент Ицхак Герцог заявил, что выдача ордера будет означать крах мировой судебной системы. Министр «узкого кабинета» Бени Ганц считает, что постановка израильских лидеров «в один ряд с кровожадными террористами» станет историческим преступлением. Он отметил, что страна «борется самым моральным образом в истории, придерживаясь международного права и имея независимую и сильную судебную систему», передает местный «13 канал».

    Глава Минфина Бецалель Смотрич написал в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), что МУС продемонстрировал такое «проявление лицемерия и ненависти к евреям», которого мир «не видел со времен нацистской пропаганды». Примечательно, что даже лидер израильской оппозиции, один из главных оппонентов Нетаньяху – Яир Лапид посчитал возможный ордер «катастрофой и ужасным политическим провалом». А войну с ХАМАС охарактеризовал как «справедливую».

    Между тем в экспертной среде не сомневаются – МУС выполнит требование прокурора и выдаст ордер на арест как Нетаньяху, так и Галанта. «Хан некоторое время назад подстраховал себя, создав специальную комиссию из экспертов, и попросил оценить, подпадает ли ситуация с израильскими чиновниками и лидерами ХАМАС под юрисдикцию МУС. И буквально в минувшее воскресенье специалисты выдали положительное заключение», – рассказал Алексей Исполинов, доктор юридических наук, доцент кафедры международного права МГУ.

    «Это фактически развязало прокурору руки. Он почувствовал, что может проявить свою якобы принципиальность, укрепить авторитет, при этом не боясь получить по рукам», – пояснил спикер. По словам эксперта, теоретически МУС может отказать прокурору в требовании, однако шансов на это немного.

    «Не думаю, что суд откажет, тем более что Хан заручился поддержкой комиссии.

    И таким образом Израиль фактически остается в одиночестве», – считает аналитик. Когда же ордер будет выдан, Нетаньяху, равно как и Галант, окажутся невыездными в страны, где признана юрисдикция МУС. «Интересную роль в этом вопросе сыграют Соединенные Штаты. Например, когда в Белом доме был Дональд Трамп, в адрес МУС звучали угрозы введения санкций. Но сейчас там Джо Байден, и мы видели, как Вашингтон приостанавливал оказание военной помощи Тель-Авиву», – указывает собеседник.

    «Но это и не значит, что кто-то срочно ринется на поимку Нетаньяху. Зато сейчас израильский премьер может без проблем приезжать в Россию», – сыронизировал спикер. Отметим, что к вечеру понедельника госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает решение МУС, которое в том числе ставит под удар процесс освобождения заложников. В то же время американист Малек Дудаков считает, что решение Гааги «вызовет настоящее политическое цунами в Вашингтоне».

    «Политический класс США как никогда расколот на фоне ближневосточной драмы.

    Левое крыло Демпартии давно требует посадить членов правого правительства Нетаньяху, обвиняя их в военных преступлениях. Оно же поддерживает масштабные пропалестинские протесты в Америке», – пишет он в своем Telegram-канале.

    При этом республиканцы угрожают «попросту задавить МУС за нападки на Израиль». Эксперт напоминает о позиции Трампа и указывает: «С того момента отношение к судьям в Гааге стало еще более негативным».

    По мнению Дудакова, «Байден использует давление со стороны Гааги, чтобы переформатировать израильскую политику». Президент США может быть заинтересован в том, чтобы «протащить более послушного Бени Ганца на пост премьера». «Ну а Нетаньяху остается тянуть время до выборов в США и надеяться на победу республиканцев. Ведь Трамп наверняка будет добивать МУС всеми возможными санкциями в отместку за все», – убежден американист.

    Пока же в Израиле и политики, и общественность возмущена не столько самой угрозой ордера, сколько тем, что Нетаньяху и Галант были поставлены в один ряд с лидерами ХАМАС,

    говорит израильский эксперт Саймон Ципис. «Больше всего этим фактом недовольны родственники погибших от рук ХАМАС, а также родных тех, кто до сих пор остается в плену», – пояснил он.

    «Не нравится перспектива выдачи ордера и правому лагерю, представители которого уже призывают не признавать решение Гааги. Но в то же время оппозиция фактически молчит, что наталкивает на мысль об их лояльном отношении к данному решению», – продолжает спикер. В целом сложившаяся ситуация играет на руку противникам Нетаньяху внутри Израиля, уверен собеседник.

    «Все это является еще одним рычагом давления на премьера. Первая точка давления – демократы в Белом доме. Вторая – ООН, ведь в Совбезе проголосовали за то, что палестинцы имеют право на создание собственного государства. И теперь третья точка – это МУС», – перечислил политолог. «Мне кажется, что наше правительство просто не выдержит такого натиска.

    Единственное, что может спасти Нетаньяху, – это крупная региональная война с Ираном. При объявлении военного положения решение Гааги и ООН просто уйдет на второй план», –

    считает аналитик. Резюмируя, Ципис указал на «замкнутый круг», в котором оказался премьер Израиля: «Пока он находится на посту, ему невозможно предъявить обвинения в рамках потенциальных внутренних расследований внутри страны. Но в то же время ему угрожает МУС».

    «Если же Нетаньяху потеряет неприкосновенность, Гаага потеряет к нему интерес как к частному лицу, в то время как местная полиция сможет привлечь его к уголовной ответственности. Над ним в любом случае уже висит дамоклов меч», – заключил спикер.

    Главное
    Медведев назвал «опереточную фигуру», которая сменит Зеленского
    Три страны объявили траур в связи с гибелью президента Ирана
    Китай призвал США не использовать украинский кризис в геополитических целях
    В Швейцарии назвали количество стран – участников конференции по Украине
    Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО
    Ученые назвали способных переносить крысиный вирус гепатита Е домашних животных
    Вильфанд спрогнозировал в Москве жаркие выходные

    Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России

    Один из крупнейших в России банков – «дочка» австрийского Raiffeisen Bank – продолжает работать в стране. Требования уйти из России неоднократно выдвигали США, однако до реальных рестрикций за два года так и не дошло. ЕЦБ тоже не одобряет работу в России, но выгонять австрийский банк из России все же не торопится. В чем уникальность этого банка, что его никто не трогает? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

    Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии. Власти России уже многократно указывали на бессмысленность этого мероприятия. Уже известно, что проукраинское собрание в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга. Почему глобально провалилась «формула мира» Зеленского и что это значит для Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

    Перейти в раздел

    Что ждет Иран после катастрофы с президентом

    Исламская Республика Иран столкнулась с очередным внутриполитическим потрясением. В авиакатастрофе на севере страны погиб президент Эбрахим Раиси. Теперь в течение 50 дней должны состояться внеочередные выборы. По мнению экспертов, пока сложно говорить о том, кто может претендовать на этот пост, однако трагедия может привести к ряду внутриполитических последствий. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............