Гаага решила изолировать Израиль

Международный уголовный суд загоняет Нетаньяху в безвыходную ситуацию

Tекст: Алёна Задорожная

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года».

«Вменяемые политикам преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабных и систематических атак на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой, – цитирует Хана ТАСС. – Эти преступления, по нашей оценке, совершаются по сей день».

Кроме того, прокурор настаивает на выдаче ордера на арест трех лидеров ХАМАС. По его версии, предводитель движения в секторе Газа Яхья Синвар, командир военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро Исмаил Хания также несут ответственность за военные преступления, «совершенные на территории Израиля и Палестины (в секторе Газа) с 8 октября 2023 года». К слову, в самом движении уже указали, что недовольны обвинениями.

Тем временем глава МИД Израиля заявил о создании в министерстве кризисного штаба для противодействия возможной выдаче ордеров. По его словам, решение МУС, если оно окажется положительным, будет направлено на то, чтобы «связать руки Израилю и лишить его права на самооборону». Перспектива разрешения на арест Нетаньяху и Галанта в целом вызвала острую критику в Тель-Авиве.

Так, израильский президент Ицхак Герцог заявил, что выдача ордера будет означать крах мировой судебной системы. Министр «узкого кабинета» Бени Ганц считает, что постановка израильских лидеров «в один ряд с кровожадными террористами» станет историческим преступлением. Он отметил, что страна «борется самым моральным образом в истории, придерживаясь международного права и имея независимую и сильную судебную систему», передает местный «13 канал».

Глава Минфина Бецалель Смотрич написал в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), что МУС продемонстрировал такое «проявление лицемерия и ненависти к евреям», которого мир «не видел со времен нацистской пропаганды». Примечательно, что даже лидер израильской оппозиции, один из главных оппонентов Нетаньяху – Яир Лапид посчитал возможный ордер «катастрофой и ужасным политическим провалом». А войну с ХАМАС охарактеризовал как «справедливую».

Между тем в экспертной среде не сомневаются – МУС выполнит требование прокурора и выдаст ордер на арест как Нетаньяху, так и Галанта. «Хан некоторое время назад подстраховал себя, создав специальную комиссию из экспертов, и попросил оценить, подпадает ли ситуация с израильскими чиновниками и лидерами ХАМАС под юрисдикцию МУС. И буквально в минувшее воскресенье специалисты выдали положительное заключение», – рассказал Алексей Исполинов, доктор юридических наук, доцент кафедры международного права МГУ.

«Это фактически развязало прокурору руки. Он почувствовал, что может проявить свою якобы принципиальность, укрепить авторитет, при этом не боясь получить по рукам», – пояснил спикер. По словам эксперта, теоретически МУС может отказать прокурору в требовании, однако шансов на это немного.

«Не думаю, что суд откажет, тем более что Хан заручился поддержкой комиссии.

И таким образом Израиль фактически остается в одиночестве», – считает аналитик. Когда же ордер будет выдан, Нетаньяху, равно как и Галант, окажутся невыездными в страны, где признана юрисдикция МУС. «Интересную роль в этом вопросе сыграют Соединенные Штаты. Например, когда в Белом доме был Дональд Трамп, в адрес МУС звучали угрозы введения санкций. Но сейчас там Джо Байден, и мы видели, как Вашингтон приостанавливал оказание военной помощи Тель-Авиву», – указывает собеседник.

«Но это и не значит, что кто-то срочно ринется на поимку Нетаньяху. Зато сейчас израильский премьер может без проблем приезжать в Россию», – сыронизировал спикер. Отметим, что к вечеру понедельника госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает решение МУС, которое в том числе ставит под удар процесс освобождения заложников. В то же время американист Малек Дудаков считает, что решение Гааги «вызовет настоящее политическое цунами в Вашингтоне».

«Политический класс США как никогда расколот на фоне ближневосточной драмы.

Левое крыло Демпартии давно требует посадить членов правого правительства Нетаньяху, обвиняя их в военных преступлениях. Оно же поддерживает масштабные пропалестинские протесты в Америке», – пишет он в своем Telegram-канале.

При этом республиканцы угрожают «попросту задавить МУС за нападки на Израиль». Эксперт напоминает о позиции Трампа и указывает: «С того момента отношение к судьям в Гааге стало еще более негативным».

По мнению Дудакова, «Байден использует давление со стороны Гааги, чтобы переформатировать израильскую политику». Президент США может быть заинтересован в том, чтобы «протащить более послушного Бени Ганца на пост премьера». «Ну а Нетаньяху остается тянуть время до выборов в США и надеяться на победу республиканцев. Ведь Трамп наверняка будет добивать МУС всеми возможными санкциями в отместку за все», – убежден американист.

Пока же в Израиле и политики, и общественность возмущена не столько самой угрозой ордера, сколько тем, что Нетаньяху и Галант были поставлены в один ряд с лидерами ХАМАС,

говорит израильский эксперт Саймон Ципис. «Больше всего этим фактом недовольны родственники погибших от рук ХАМАС, а также родных тех, кто до сих пор остается в плену», – пояснил он.

«Не нравится перспектива выдачи ордера и правому лагерю, представители которого уже призывают не признавать решение Гааги. Но в то же время оппозиция фактически молчит, что наталкивает на мысль об их лояльном отношении к данному решению», – продолжает спикер. В целом сложившаяся ситуация играет на руку противникам Нетаньяху внутри Израиля, уверен собеседник.

«Все это является еще одним рычагом давления на премьера. Первая точка давления – демократы в Белом доме. Вторая – ООН, ведь в Совбезе проголосовали за то, что палестинцы имеют право на создание собственного государства. И теперь третья точка – это МУС», – перечислил политолог. «Мне кажется, что наше правительство просто не выдержит такого натиска.

Единственное, что может спасти Нетаньяху, – это крупная региональная война с Ираном. При объявлении военного положения решение Гааги и ООН просто уйдет на второй план», –

считает аналитик. Резюмируя, Ципис указал на «замкнутый круг», в котором оказался премьер Израиля: «Пока он находится на посту, ему невозможно предъявить обвинения в рамках потенциальных внутренних расследований внутри страны. Но в то же время ему угрожает МУС».

«Если же Нетаньяху потеряет неприкосновенность, Гаага потеряет к нему интерес как к частному лицу, в то время как местная полиция сможет привлечь его к уголовной ответственности. Над ним в любом случае уже висит дамоклов меч», – заключил спикер.