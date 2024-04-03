  • Новость часаВ Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    @ Avi Ohayon/AP/ТАСС

    3 апреля 2024, 12:10 Мнение

    Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Эстония издевается над русскими детьми-инвалидами
    Россияне стали записываться в армию из желания отомстить за «Крокус»
    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»
    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новый этап военной операции в секторе Газа. Израильские войска планируется ввести в город Рафах, расположенный на юге сектора и переполненный беженцами. По мнению Нетаньяху, без взятия под контроль этого города «победы в Газе не будет».

    Казалось бы, решение странное. Ведь по итогам почти полугодовых боевых действий уже многим понятно, что победы Израиля в Газе не будет вообще – ни без Рафаха, ни с Рафахом. Военная операция зашла в тупик. Мобилизовав все возможные ресурсы (кроме ядерного оружия), получив всю необходимую помощь от США, руководство Израиля не смогло добиться в Газе решения ни одной из поставленных задач. Ни уничтожения ХАМАС, ни выселения всех палестинцев из сектора.

    Все, чего добился Тель-Авив, это причинение страданий мирным жителям. За 150 дней, по данным администрации сектора, было уничтожено 70 тыс. «единиц жилья», еще 290 тысяч сейчас непригодны для проживания. В ходе этих ударов израильтяне убили 30 тыс. мирных палестинцев.

    Добился Израиль и глобальной изоляции. Ковровыми бомбардировками и зверским обращением с пленными палестинцами (что можно увидеть на многочисленных роликах, которые снимали сами израильские солдаты) израильтяне продемонстрировали свое отношение к арабам, как к людям второго сорта. И тем самым если не обнулили, то, по крайней мере, практически развеяли то сочувствие, которое цивилизованный мир испытывал к Израилю после 7 октября.

    В итоге теперь вместо сочувствия страны Глобального Юга прямым текстом обвиняют израильтян – и лично премьер-министра Нетаньяху – в геноциде. Страны Ближнего Востока – даже те, кто еще недавно пытался нормализовать отношения с Тель-Авивом – снова рассматривают Израиль как токсичного игрока. И либо молча, либо в открытую поддерживают тех же самых хуситов – йеменское движение, которое пытается блокировать торговлю с Израилем через Красное море. И несмотря на то, что от этой блокады страдают и арабские страны – страховые компании и владельцы танкеров не желают пускать суда к портам Катара, Саудовской Аравии и Иордании – никто из арабских руководителей особо не возмущается. Потому что это будет выглядеть как косвенная поддержка действий Израиля в секторе Газа.

    А вот кто возмущается, так это союзники Израиля. Прежде всего Соединенные Штаты. Полностью и беспрекословно поддержав позицию Израиля в Газе (включая тезисы о том, что палестинцы сами обстреливают свои больницы), Вашингтон рассчитывал, что военная операция продлится недолго. Что Израилю удастся достичь своих целей – и достичь их не слишком варварскими способами. Однако в итоге получилось, что США привязали себя не к победе над ХАМАС, а к этническим чисткам палестинцев – арабов и мусульман. Эта привязка резко усложнила отношения Вашингтона и его арабских союзников, сделала нереализуемыми планы по их вовлечению в санкционную войну против России.

    Неудивительно, что высокопоставленные сотрудники администрации Байдена призывают его ни много ни мало отказать Нетаньяху в поддержке. И если кто-то в Тель-Авиве считает, что достаточно лишь продержаться полгода и все проблемы уйдут вместе с Байденом, то эти надежды на днях рухнули. Вероятный следующий президент США Дональд Трамп – республиканец, верный союзник Израиля – заявил, что Тель-Авиву стоит как можно скорее заканчивать военную операцию в Газе. Хотя бы по причине того, что израильтяне «теряют много поддержки в мире».

    Но самая главная проблема Нетаньяху в том, что он теряет поддержку внутри своей собственной страны. В израильских городах проходят массовые акции протеста. Десятки тысяч людей обвиняют премьера в неспособности добиться освобождения заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения 7 октября 2023 года, и требуют проведения досрочных выборов. На этом же настаивает и оппозиция, рассматривающая нынешнюю ситуацию как блестящую возможность избавиться от, по сути, лидера израильского правого лагеря.

    Казалось бы, в этой ситуации Нетаньяху должен искать дипломатическое решение проблемы. Выходить на ХАМАС через арабские страны, пытаться достичь компромисса, освобождать заложников через отказ от военной операции. То есть, выражаясь языком деловых людей, зафиксировать убыток. Однако вместо этого он хочет отправить войска на Рафах – для больших разрушений, большего количества убитых гражданских и без какого-то шанса на победу. Так в чем логика?

    Логика есть – нужно лишь рассматривать ситуацию через призму не национальных интересов Израиля, а личных интересов Биньямина Нетаньяху. Переговоры, сворачивание военной операции – все это не создаст вокруг Нетаньяху ореол победителя. Сторонники обвинят его в предательстве, противники скажут: «А мы предупреждали». В результате нынешний премьер рискует потерять не только свой пост, но и свободу. Единственный шанс все это сохранить хотя бы на какое-то время – продолжать войну. Убивать людей для того, чтобы обеспечить сиюминутное собственное выживание – в надежде на то, что возникнут какие-то «серые лебеди» (например, война с Ираном), способные полностью изменить расклады в Газе.

    И для того, чтобы «серый лебедь» прилетел быстрее, Нетаньяху атакует не только Газу, но и сам Иран. Точнее, иранское консульство в Сирии. Впервые за все время израильских ракетно-бомбовых ударов по Сирии Тель-Авив разбомбил не иранский конвой, склад или базу, а дипломатическое учреждение в Дамаске. Как минимум семеро иранских военных советников было убито, причем среди них оказалось два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, параллельной иранской армии). И если сейчас Тегеран не ответит как-то симметрично, то его в регионе попросту не поймут. А ответит симметрично – значит, даст израильскому премьеру искомую им войну.


    При этом Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    Точно так же понимают, что победы над Россией им не видать, что дополнительные дни и недели войны приводят лишь к увеличению страданий мирных жителей и боевых потерь, а также дополнительным убыткам для европейской экономики. По сути, европейские лидеры сжигают на Украине будущее своих стран, лишают Европу шансов стать суверенным игроком в многополярном мире и балансировать свои связи с США за счет развития отношений с Россией. Занимая более ястребиную, нежели американцы, позицию в украинском кризисе, европейские лидеры даже обнуляют свои шансы определять будущее европейской системы безопасности – которая будет согласовываться Москвой и Вашингтоном. Однако эти же лидеры понимают, что отход от ястребиной линии приведет к внутриполитическим скандалам, их отставкам и даже посадкам.

    Поэтому все они, как и Нетаньяху, намеренно путают свою личную шерсть с государственной. И продолжают войну, анонсируя новые поставки оружия и денег киевскому режиму.

    Другие материалы автора


    Главное
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    Депутат: ВСУ превращают Славянск и Краматорск в города-смертники
    Захарова напомнила Еревану о древности армянской цивилизации
    Российский посол указал Японии на невозможность обсуждать мирный договор
    В результате землетрясения на Тайване ранены более 700 человек
    Арест активов «Макфы» на 100 трлн рублей назвали «творчеством пристава»
    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных

    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония издевается над русскими детьми-инвалидами

    В угаре борьбы с русским языком Эстония решила не останавливаться ни перед чем – она готова вредить здоровью детей-инвалидов из тысяч русских семей. Для детей с различными расстройствами – от умственных до речевых – обучение на чужом языке ставит крест на учебе как таковой. Более того, от этого зависит вся их дальнейшая жизнь. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............