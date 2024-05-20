Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал скандалом исторических масштабов заявление прокурора МУС о запросе ордеров на арест премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
«В то время как убийцы и насильники из движения ХАМАС совершили преступления против человечности в отношении наших братьев и сестер, прокурор ставит в один ряд премьера, министра обороны Израиля с гнусными монстрами ХАМАС, подобными нацистам. Это историческое бесчестье, о котором будут помнить всегда», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.