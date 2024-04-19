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    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня

    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам

    Немецкий политолог Рар: США не могли допустить вступления Палестины в ООН

    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После голосования в СБ ООН стоит ожидать, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев: на бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. Израиль же сохранит позиции главного оплота американского влияния в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее США заблокировали проект о принятии Палестины в ООН.

    «Итоги голосования в СБ ООН по резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации оказались ожидаемыми», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, существует две причины, почему США наложили вето на документ. «Во-первых, Вашингтон не мог позволить, чтобы позиции его союзника – Израиля – ослабли в ООН. Во-вторых, признание Палестины изменило бы ситуацию на Ближнем Востоке – причем не в пользу Тель-Авива, а следовательно, и США», – уточнил собеседник.

    Спикер прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев. «На бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. При этом Израиль должен оставаться главным оплотом американского мирового влияния на Ближнем Востоке, а также сдерживать попытки Китая и России повысить свои ставки в этом регионе», – детализировал Рар.

    По его мнению, Соединенные Штаты также продолжат накачивать Израиль оружием. «Американские правящие элиты воспринимают еврейское государство в качестве территории США», – отметил собеседник. Политолог напомнил об американской дипломатии «сколачивания стратегических партнерств» между Израилем и странами арабского полуострова. «США не безуспешно склоняют Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет и другие страны Персидского залива на произраильские позиции. Во всяком случае, пока что. Совместно с Европой они будут делать все, чтобы не состоялась изоляция Тель-Авива», – полагает спикер.

    Вместе с тем Рар указал на процессы изменения мирового порядка – «от монопольного прозападного в сторону многостороннего». «Этот процесс идет болезненно и будет еще долго сопровождаться конфликтами. Для завершения формирования многополярного мира нужна радикальная реформа ООН. Она может произойти только изнутри этой организации, но пока не реализовывается, поскольку прежде ведущие державы не готовы делиться своей властью», – заключил политолог.

    Ранее в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов Совбеза. Соединенные Штаты – единственная страна, проголосовавшая «против». В поддержку выступили 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил вето тем, что что администрация Палестины не проводит реформы, к которым призывает Вашингтон. «Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация «Хамас» в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», – заявил дипломат.

    Израиль не голосовал, так как не является членом Совбеза, но израильский министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию. «Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм», – считает он. Примечательно, что после того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал заседаний.

    Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с итогами голосования. Он убежден, что США пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю. Дипломат обвинил американские власти в том, что они закрывают глаза на преступления Израиля в отношении жителей Газы, а также «не замечают незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу». Небензя указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал постпред РФ, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика Соединенных Штатов – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Палестина пообещала, что продолжит подавать заявки на полноправное членство в ООН, невзирая на позицию Тель-Авива и Вашингтона. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – подчеркнул постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.  

    Напомним, проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.

    18 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН

    США не поддержат резолюцию по принятию Палестины в члены ООН

    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН по принятию Палестины в полноправные члены организации, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН», – передает ТАСС его слова.

    Также Пател заявил, что Вашингтон предостерегает ООН от преждевременных действий, которые никак не помогут Палестине обрести государственность.

    Россия ранее призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.


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    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    16 апреля 2024, 18:45 • Новости дня
    В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС

    Сенатор Долгов: МАГАТЭ по теме обстрелов Запорожской АЭС лавирует между США и правдой

    В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    МАГАТЭ в ситуации с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС не может осудить Киев и не может сказать правду, пойдя вопреки воле США. Поэтому агентство лавирует и ищет обтекаемые формулировки, хотя для России такой подход неприемлем, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также осудил заключение МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС.

    «Конечно, эта ситуация абсурдна. Если верить нашим визави, то ситуация получается следующей: Украине от СССР досталось четыре АЭС, но мы обстреливаем только одну из них – которую сами же контролируем», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Но у этого абсурда есть объяснение: МАГАТЭ не может осудить Киев и не может сказать правду, пойдя вопреки воле США. Поэтому агентство лавирует и ищет обтекаемые и приемлемые для всех формулировки. Хотя для России, конечно, такая постановка вопроса совершенно недопустима», – указал сенатор.

    «Я неплохо знаю директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Это здравомыслящий человек. И он, безусловно, все понимает, но сказать не может. Да, в МАГАТЭ отреагировали на происходящее, сказали будто бы правильные слова, но не сказали, кто именно обстреливает станцию», – пояснил спикер.

    «Такая позиция, конечно, не добавляет авторитета МАГАТЭ и даже наносит агентству репутационный ущерб. Совет Безопасности ООН тоже не может проявить волю. Но это необходимые для мира структуры, с которыми мы продолжим сотрудничать», – подчеркнул собеседник.

    «В целом же вопрос безопасности АЭС будет решаться силами ВС России. Чем дальше ВСУ будут отодвинуты от станции – тем лучше. Нам говорят, мол, если передать станцию Киеву – тогда обстрелы прекратятся. Но это не так. Обстрелы прекратятся, когда линия фронта уйдет подальше от наших регионов», – считает сенатор.

    «Кроме того, украинские власти вбрасывают фейки про АЭС, потому что им не хватает электроэнергии, так как мы бьем по их инфраструктуре. И правильно делаем. И нехватка электроэнергии у них, несомненно, будет нарастать. Вот что Киеву и Вашингтону нужно иметь в виду, а не устраивать спектакли абсурда в ООН», – резюмировал парламентарий.

    Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что на открытом заседании Совбеза по Запорожской АЭС 15 апреля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаки на станцию, но так и не сказал, кто эти атаки совершает.

    «Выглядела эта загадочность, мягко говоря, странно. Как будто БПЛА, почти как НЛО, прилетают на ЗАЭС из ниоткуда. Западных членов СБ такая линия гендиректора избавила от неудобного выбора: публично осудить своих киевских клиентов, либо публично же признать, что на создаваемые ими угрозы безопасности ядерных объектов им наплевать. А этого налогоплательщики могут и не понять», – отметил Полянский.

    Поэтому, по словам дипломата, МАГАТЭ была «изобретена лукавая формула»: Россия должна вернуть контроль над ЗАЭС, чтобы станцию перестали обстреливать. «Фактически шантаж. Этим западные члены СБ, сами того не заметив, по сути показали, что прекрасно осведомлены, кто обстреливает станцию», – отметил он.

    Резюмируя, Полянский спрогнозировал: Украина и дальше сможет безнаказанно и при попустительстве западников обстреливать ЗАЭС, а Гросси будет призывать «все стороны» проявлять сдержанность и осуждать анонимные атаки.

    Стоит отметить, что Гросси на заседании также напомнил, что один из ударов пришелся по куполу шестого энергоблока станции. «Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», – подчеркнул он.

    Напомним, ЗАЭС, расположенная на левом берегу Днепра, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С октября 2022 года она стала российской.

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    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    16 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитики журнала Foreign Affairs Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко, изучив тексты проектов соглашений между Москвой и Киевом, интервью представителей сторон и сопутствующую документацию, пришли к выводу, что страны Запада сознательно саботировали мирные переговоры в 2022 году.

    По мнению экспертов, даже если бы Россия и Украина смогли преодолеть разногласия, достигнутые в Стамбуле соглашения требовали бы поддержки со стороны США и их союзников. Однако Запад не был готов идти на политический риск, вступать в переговоры и гарантировать безопасность Украины, передает ТАСС.

    Как отмечают аналитики, вместо этого страны Запада решили увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала украинского президента Владимира Зеленского изменить конституцию для разрешения конфликта.

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    18 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против нарушителей резолюций Совбеза по сектору Газа

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа не выполнялась. Он призвал рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей резолюций Совбеза.

    Небензя подчеркнул, что «невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей», данный вопрос нужно обсудить «безотлагательно», передает РИА «Новости».

    Постпред заявил, что предотвратить «разрастание катастрофы в Газе» может только немедленное прекращение огня, которое позволит получить доступ ко всем нуждающимся жителям, передает ТАСС.

    Он отметил, что вопреки резолюции СБ ООН в палестинском анклаве продолжается эскалация боевых действий, «по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Армия обороны Израиля блокирует половину гуманитарных конвоев, следующих в сектор».

    Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред России опроверг заявление США о том, что резолюция не является обязывающей.

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    17 апреля 2024, 20:19 • Новости дня
    Названа дата рассмотрения резолюции о принятии Палестины полноправным членом ООН
    Названа дата рассмотрения резолюции о принятии Палестины полноправным членом ООН
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские страны внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с рекомендацией принять Палестину в состав организации, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как написал Полянский в своем Telegram-канале, проведение голосования по резолюции запрошено на 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск) четверга, передает РИА «Новости».

    Утром перед голосованием состоятся ежеквартальные министерские дебаты по Ближнему Востоку, следующие такие пройдут в июле, когда в СБ ООН будет председательствовать Россия, добавил он.

    Ранее Россия призвала ООН поддержать членство Палестины в организации.

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    18 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года

    Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года

    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    17 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram

    Депутат Горелкин: Спецслужбы США стремятся контролировать Telegram вопреки собственной конституции

    В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американские спецслужбы хотят иметь доступ к данным Telegram для получения информации о своих гражданах. Это лишь подтверждает то, что свобода слова и другие хваленые «достижения демократии» в США существуют только на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Антон Горелкин. Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР к мессенджеру.

    «Доступ к данным Telegram мог понадобиться ФБР для тех же целей, что и в Facebook или WhatsApp (продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Американские спецслужбы хотят читать переписку, получать геопозицию, скачивать файлы, которыми обмениваются пользователи. То есть они желают беспрепятственно вторгаться в частную жизнь граждан, вопреки собственной конституции», – сказал Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Это является подтверждением того, что свобода слова в США существует только на бумаге, как и многие другие хваленые «достижения демократии». Американские чиновники любят говорить про них, решая внешнеполитические задачи. Однако внутри Штатов все давно находится под колпаком спецслужб. Их стремление к полному контролю за всеми каналами передачи информации уже привело к перспективе блокировки некоторых соцсетей. Telegram может стать следующей целью», – подчеркнул собеседник.

    «Павел Дуров – визионер, увлеченный либертарианскими идеями. Но также он разумный человек, понимающий, что сотрудничество с властями США в лучшем случае приведет к дискредитации его идей. При худшем сценарии дело может дойти до продажи Telegram крупной компании. Сейчас предприниматель старается сохранять дистанцию от американцев, но в то же время избегать рисков удаления мессенджера из магазинов приложений», – резюмировал Горелкин.

    Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам бизнесмена, являясь лидером политически нейтральной платформы, он обязан общаться с представителями СМИ различных политических взглядов. «Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – подчеркнул предприниматель.

    В интервью он заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб. «Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной, нанять моего инженера», – отметил бизнесмен.

    Также Дуров отметил, что не доверяет безопасности платформ, созданных в Соединенных Штатах. «Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

    При этом, по его словам, наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства стран, а корпорации Apple и Google. «Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать в своем смартфоне», – отметил предприниматель.

    Кроме того, бизнесмен рассказал о попытках основателя Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга скопировать его идеи. Во время встречи с ним Дуров рассказал о нововведениях в своей соцсети, но приукрасил детали. «В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», – поделился предприниматель.

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    19 апреля 2024, 00:46 • Новости дня
    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН

    США наложили вето на проект резолюции СБ ООН с рекомендацией принять Палестину в состав всемирной организации

    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США наложили вето на проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

    Швейцария и Великобритания воздержались при голосовании, остальные страны СБ ООН проголосовали за подготовленный Алжиром документ, передает РИА «Новости».

    Если бы рекомендация СБ была принята, предложение поступило бы в Генассамблею. Чтобы Палестину приняли в ООН как полноправного члена, за нее должны были бы проголосовать две трети стран ГА. Сейчас у Палестины статус наблюдателя.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что США проголосовали против, так как Палестинская администрация не провела реформы, к которым призывает Вашингтон. По мнению США, эти реформы должны «помочь создать атрибуты готовности к государственности», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Вуда, «террористическая организация ХАМАС в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции».

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдеп заявлял, что «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН». Россия призывала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.

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    19 апреля 2024, 02:53 • Новости дня
    Половина дипломатов покинула зал СБ ООН перед выступлением постпреда Израиля

    Около половины присутствовавших дипломатов покинули зал СБ ООН и не стали слушать выступление постпреда Израиля Эрдана

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал СБ ООН.

    Эрдан выступал последним после голосования по вопросу о принятии Палестины в ООН. Свободных мест в зале СБ ООН почти не было, но перед его выступлением около половины присутствовавших, в основном из арабских стран, вышли из зала, передает ТАСС.

    Десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест и направились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы», передает РИА «Новости».

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    19 апреля 2024, 02:22 • Новости дня
    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США

    JPMorgan Chase подал иск в суд Нью-Йорка из-за обращения ВТБ в петербургский суд в связи с заблокированными активами

    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США
    @ Shen Hong/ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский банк JPMorgan Chase подал в суд в Нью-Йорке иск против ВТБ, который пытается через петербургский суд взыскать 439,5 млн долларов со счета, заблокированного из-за санкций.

    ВТБ в среду подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к девяти структурам JP Morgan Chase, включая российский дочерний банк «Дж П Морган Банк Интернешнл», передает РБК.

    JPMorgan Chase рассматривает иск ВТБ как «вопиющее нарушение» соглашения между двумя организациями о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Как заявил JPMorgan Chase, ВТБ, открывая счет в американском банке, согласился с правилами, которые включают возможность заморозки счетов из-за санкций, а также предписывают разбирать спорные вопросы в только в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    После того, как в отношении России ввели американские санкции, JPMorgan Chase перевел со счета ВТБ около 439 млн долларов на специальный внутренний заблокированный счет. JPMorgan Chase указывает, что в соответствии с американскими законами не может перевести ВТБ запрошенную сумму. При этом американский банк боится, что ВТБ захочет добиться ареста активов JPMorgan Chase за рубежом, если выиграет судебный процесс в России.

    В марте Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от ВТБ о взыскании ущерба с Euroclear Bank.

    Кроме того, после того, как ВТБ оказался под санкциями, власти Германии отстранили его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.

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    17 апреля 2024, 14:06 • Новости дня
    Политолог расшифровал сигналы Дурова в интервью Карлсону

    Политолог Карягин: Дуров послал важные сигналы англоязычной аудитории

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону – это не только и даже не столько маркетинговый ход по продвижению Telegram в англоязычной аудитории, сколько возможность послать важные сигналы разным целевым аудиториям, заявил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

    В первую очередь Карягин обратил внимание на то, что Дуров критикует власти США. «Причем делает это как и в рамках профессиональной сферы, обвиняя в нападках на свободу слова, попытках получить персональные данные пользователей Telegram и банальном давлении спецслужб, так и в личном плане, вспоминая эпизод нападения на него в США. С одной стороны, это можно воспринять как привет американским регуляторам за давление на крипто-проект Дурова. С другой, как сигнал аудитории Карлсона, которая резко негативно настроена по отношению к действующей власти: «Ребята, я тоже пострадал от них, я с вами, скачивайте Telegram», – пишет в своем Telegram-канале Карягин.

    Кроме того, как обратил внимание политолог, Дуров акцентирует внимание на том, что монополии Google и Apple опасны. «Это узкое горлышко проекта Дурова. Если пользователи Android еще смогут установить apk-файл мессенджера (хотя и здесь множество проблем), да и со сторонними магазинами в этой экосистеме попроще, то вот с Apple все намного сложнее. Примечательно, что риски этой монополии понимают и власти некоторых стран, требуя от корпораций более демократичных подходов», – отметил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры.

    Дуров дистанцируется от российских властей, констатирует политолог. «По всей видимости, часть западной аудитории не пользуется Telegram, потому что его создал «какой-то русский». Видимо, после начала интенсивной антироссийской информационной кампании эти страхи усиливаются. Поэтому в самом начале при создании образа героя интервью делаются акценты на том, что в детстве Дуров учился в Италии, затем был вынужден продать долю в VK и прч», – рассуждает Карягин.

    По мнению политолога, есть несколько причин, почему интервью появилось именно сейчас. «Кризис роста. Дуров говорит, что Telegram стремительно растет. И это правда, но Telegram в основном растет в развивающихся, а не развитых странах. Дуров пытается выйти на рынок с богатыми пользователями», – объяснил он.

    Кроме того, появление интервью Карягин связывает с прогрессом Toncoin. «Криптовалюта Toncoin (TON) в начале апреля вернулась в десятку лидеров по рыночной капитализации, за месяц прибавив в цене почти вдвое. Дуров делает все, чтобы рост и интерес к проекту сохранялись», – указал он.

    Также это интервью политолог считает страховкой Дурова на будущее. «Вероятно, создатель Telegram понимает, что в условиях растущей напряженности в мире, он будет подвергаться все большему давлению со стороны властей разных стран, и этим интервью пытается предотвратить хотя бы часть атак», – подчеркнул он.

    Напомним, Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о попытках Марка Цукерберга скопировать его идеи, а также о давлении со стороны Apple и Google.

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    17 апреля 2024, 08:56 • Новости дня
    Reuters: Киев не сразу получит замороженные российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    У Киева не получится забрать всю сумму замороженных российских активов в случае их конфискации Западом, пишет Reuters, ссылаясь на данные высокопоставленного чиновника Минфина США.

    По информации издания, в американском ведомстве обсуждают разные варианты действий с активами: от полной конфискации до использования их в качестве залога, передает РИА «Новости».

    Также одним из рассматриваемых вариантов стало перенаправление процентов от замороженных активов в пользу Украины.

    Reuters отмечает, что окончательное решение о судьбе активов будет принимать G7.

    Ранее власти Британии отказалась конфисковать замороженные российские активы «ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры».

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