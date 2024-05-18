Бербок назвала «весьма драматичным» положение ВСУ под Харьковом

Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков

Tекст: Вера Басилая

Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.

По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.

Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.