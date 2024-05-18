Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».5 комментариев
Бербок назвала «весьма драматичным» положение ВСУ под Харьковом
Ситуация, разворачивающаяся вокруг второго по величине украинского города Харькова, «весьма драматична», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет портал Tagesschau.
По данным Tagesschau, об этом Бербок сказала в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге, передает РИА «Новости».
Она также призвала передать Киеву вооружения средней и большой дальности для «перекрытия российских линий снабжения», пишет портал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.