Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России

Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

Tекст: Ольга Никитина

Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны. Хинштейн подчеркнул, что оснований для отказа в получении российского гражданства Йокичем не видит, поскольку ДНР входит в состав России.

Йокич выступил с публичным обращением в социальных сетях, заявив, что уехал из Сербии еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Он выразил опасения, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а затем – статья за наемничество, пишет РБК.

Ранее другой доброволец из Сербии Братислав Живкович заявил, что СВО – это неизбежный этап мировой истории, который обязательно закончится победой России.