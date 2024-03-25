Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»

  • Новость часаСК попросил арестовать еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа
    Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»
    При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли трое граждан СНГ
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    На Украине заявили о занятии ВС РФ четырех населенных пунктов
    Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Надо просто отменить УДО для пожизненных. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам – да, пожалуйста. Но УДО категорически нет. Пусть сидят, пока не умрут за решеткой.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    25 марта 2024, 18:19 • Новости дня

    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»

    Эксперт Лукьянов: Неявка российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента» стала ответом на действия послов ЕС

    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»
    @ IMAGO/Mikolaj Janeczek/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Неявка российского посла Сергея Андреева в МИД Польши, вероятнее всего, зеркальное действие в ответ на отказ послов стран ЕС прийти на встречу с министром иностранных дел России в начале марта, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов объяснил неявку российского посла в МИД Польши ответом на отказ послов стран Евросоюза прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, пространство дипломатического взаимодействия продолжает сужаться, отсекая уже даже формальные контакты.

    Ранее посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

    25 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беглый актер Дмитрий Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе».

    Как сообщает Telegram-канал RT, слов сочувствия для пострадавших и семей погибших в его соцсетях нет.

    Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей актера Дмитрия Назарова, признав его виновным в дискредитации ВС России.

    Коментарии (65)
    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

    Коментарии (23)
    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (10)
    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (10)
    25 марта 2024, 05:13 • Новости дня
    Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС

    После пожара на Новочеркасской ГРЭС два энергоблока временно выведены из эксплуатации

    Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС
    @ Artemco/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, два энергоблока временно выведены из эксплуатации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Голубев сообщил в Telegram, что сотрудники ГРЭС оперативно справились с ликвидацией возгорания, никто не пострадал. Причины случившегося выясняются. Из-за возгорания Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии автоматически отключились, позднее энергоснабжение потребителей возобновили.


    Коментарии (8)
    25 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»

    Главврач Боткинской больницы Шабунин рассказал, что в посетителей «Крокуса» стреляли пулями «неправильной формы»

    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» поступали в больницу с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии, у них были задеты почти все органы пулями «неправильной формы», рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

    Шабунин сообщил, что у большей части поступивших из «Крокуса» раненых зафиксированы повреждения печени, селезенки, желудка, легких, позвоночника и таза, передает «Звезда».

    По его словам, в Боткинскую больницу поступили 13 человек, почти все – с огнестрельными ранениями, один – с ножевым, двоих выписали, девять человек находятся в тяжелом состоянии, четверо – в крайне тяжелом, трое – переведены в коечные подразделения. При поступлении в больницу люди жаловались на трудности с дыханием и задавались вопросом: «Почему и за что это произошло?». Шабунин добавил, что с пациентами работают психологи.

    По последней информации, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.

    Коментарии (15)
    25 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области

    Разработчик Ласкин: Сбой в системе камер «Паутина» мог позволить террористам проехать до Брянской области

    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» смогли проехать сотни километров по стране на машине, так как в системе «Паутина», собирающей данные с камер, мог произойти сбой, заявил разработчик программного обеспечения для камер ГИБДД и ЦОДД Сергей Ласкин.

    Функционал камер позволяет выследить и задержать машину с подозреваемыми раньше, но этому мог помешать какой-либо сбой на серверах «Паутины», сказал Ласкин в беседе с «Газетой.Ru».

    В 2023 году, по словам эксперта, к системе были подключены 70 регионов, включая Подмосковье и центральную часть страны. Московские камеры, по его оценке, работают безупречно.

    Ласкин подчеркнул, что камеры, по его мнению, должны были видеть автомобиль подозреваемых и должны были передать данные в центральную систему «Паутина».

    «И по траектории, наверное, можно было на упреждение и пораньше ее задержать, чем через 300 км», – подвел итог собеседник.

    В воскресенье Следственный комитет России сообщал, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    Всех четверых обвиняемых Басманный суд заключил под стражу.

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    24 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    @ Антон Воронов/Агентство "Москва"

    Tекст: Ольга Иванова

    Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.

    «Мы услышали очередь выстрелов – все побежали в сторону служебного помещения, в тупик. Мы это увидели и решили скоординированно их вывести через экстренный выход», – рассказал Донсков.

    Артем признается, что не чувствует себя героем. Он просто рад, что с его помощью кому-то удалось спастись.

    Халилов также рассказал, что героем себя не чувствует, а спасение людей было частью его работы. Он признался, что «лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более 100 человек.

    «Вывел человек 500, может быть... Надеюсь, после меня тоже кто-то выводил», – рассказал в свою очередь Никита.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

    Коментарии (7)
    25 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти

    Родственники погибших: Террористы стреляли убегавшим в спины

    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы стреляли в спину бежавшим от них людям, соответствующие выводы содержатся в экспертизе, указанной в заключениях о смерти, выданных родственникам убитых.

    В заключении записано множество травм, включая травмы сердца, головы и аорты, это означало хаотичную стрельбу по людям на поражение, сказал ТАСС опознавший свою дочь среди жертв житель Москвы.

    Он добавил, что в нескольких документах нет указаний первопричины смерти. Эксперты пояснили, что первопричину не указывают, поскольку любое из полученных ранений смертельно, невозможно установить, какое из них было первым.

    Часть родственников отметила, что согласно данным экспертизы, люди пытались сбежать, но террористы стреляли в спину, что стало причиной гибели.

    Опознание ведется в морге бюро судмедэкспертизы. Для этой процедуры с некоторыми погибшими понадобятся ДНК-экспертизы, это может занять порядка двух недель.

    Согласно последней информации, количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.

    Коментарии (7)
    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

    Коментарии (9)
    25 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Все четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» были представлены адвокатами, предоставленными государством, ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела.

    «Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством», – передает ТАСС из зала суда.

    Напомним, 24 марта Басманный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

    Коментарии (10)
    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (4)
    25 марта 2024, 15:10 • Новости дня
    На Украине заявили о занятии российскими войсками четырех населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать, сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, российские военные раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел, передает РИА «Новости».

    Стариков заявил, что ВС России используют против ВСУ тактику «смертельных качелей», вынуждая украинских военных раскрыть свои слабые места, после чего нанести решающий удар.

    Ранее российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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