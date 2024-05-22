Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?3 комментария
Зеленский: Россию не позовут на «саммит мира»
Зеленский выступил против приглашения России на «саммит мира» в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не получит приглашения на «саммит мира», который планируется провести в Швейцарии.
«Они все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом – как мы это много раз видели. Повестка дня не может быть российской», – сказал Зеленский в интервью Reuters.
По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь идет о ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также о возвращении украинских детей и обмене пленными.
Зеленский отметил, что Москва будет проинформирована о позиции участников саммита через посредников, но уже на следующем этапе.