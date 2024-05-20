Зеленский назвал цель проведения саммита по Украине в Швейцарии

Зеленский назвал давление на Россию основной целью проведения «мирной» конференции в Швейцарии

Tекст: Антон Антонов

Еще одной целью конференции Зеленский назвал «привлечение большого числа стран, мирового большинства». Ключевыми вопросами он считает продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен военнопленными.

Зеленский заявил, что далее последуют «технические решения», планируется составить «план», который «передадут и представят на разных площадках России», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По версии Зеленского, переговоры с Россией после саммита можно будет вести по схеме «зерновой сделки». Как утверждает Зеленский, «зерновая сделка» сначала рассматривалась Украиной, Турцией и ООН, а затем трехстороннюю договоренность представили Москве. Зеленский рассчитывает, что после саммита Москве придется говорить с большинством стран мира, а не только с Украиной.

Напомним, уже известно, что саммит в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга.