Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Зеленский назвал цель проведения саммита по Украине в Швейцарии
Зеленский назвал давление на Россию основной целью проведения «мирной» конференции в Швейцарии
Саммита по Украине в Швейцарии, на котором участники собираются обсудить так называемую украинскую формулу мира, нужен в первую очередь для политического давления на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Еще одной целью конференции Зеленский назвал «привлечение большого числа стран, мирового большинства». Ключевыми вопросами он считает продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен военнопленными.
Зеленский заявил, что далее последуют «технические решения», планируется составить «план», который «передадут и представят на разных площадках России», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По версии Зеленского, переговоры с Россией после саммита можно будет вести по схеме «зерновой сделки». Как утверждает Зеленский, «зерновая сделка» сначала рассматривалась Украиной, Турцией и ООН, а затем трехстороннюю договоренность представили Москве. Зеленский рассчитывает, что после саммита Москве придется говорить с большинством стран мира, а не только с Украиной.
Напомним, уже известно, что саммит в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга.