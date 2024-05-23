«Вотунихи» поменялись местами

На 89-ю годовщину открытия московского метро алгоритмы YouТube стали выдавать мне ролики американцев, которые вслед за Такером Карлсоном заговорили о московском метро – и о Москве в целом.

Содержание роликов сводится к тому, что Москва – отлично благоустроенный город с тщательно спланированной и четко работающей транспортной системой, производящий впечатление своей чистотой, порядком и безопасностью. На улицах не видно никаких куч мусора и буйных наркоманов. Американцы сравнивают Москву с крупными городами США и приходят к выводу, что она управляется гораздо лучше. В метро чисто, безопасно и красиво, как в музее. Таких роликов – десятки, можете сами убедиться.

Конечно, тут можно сказать, что туризм – это не эмиграция. Чтобы заметить проблемы города, надо прожить в нем какое-то время, а за многими из таких роликов стоит понятный внутриполитический посыл – мол, политика Демократической партии довела американские города до состояния кишащих крысами помоек, а положение с общественным порядком и благоустройством является удручающим.

Мы бы сравнили это с нашими 1990-ми годами, но американцам сравнивать не с чем – и они, негодуя за закат американской славы, желают пристыдить свои власти примером Москвы. Но вот что стоит отметить – так это поразительную смену полюсов. Всю мою жизнь я сталкивался с тем, что это России ставились в пример другие, «цивилизованные страны», на фоне которых наш развал и неустройство выглядели особенно уныло.

Как-то по Сети ходила юмористическая классификация нытиков, среди которых выделялись «вотунихи», то есть люди, рассказывающие, что «вот у них», в цивилизованных странах, все по уму, не то, что у нас.

«У них» чистота и порядок, и транспорт ходит строго по расписанию, и уютные кафе на каждом углу, и цветы на улицах, и сверкающие небоскребы, и всякое благоустройство – а у нас беспорядок, грязь и мрачная апатия. Долгое время все указывало на то, что так оно и есть – и свалить из России в «нормальную страну» было большим жизненным успехом.

Такое положение дел объяснялось какими-то историческими, даже извечными свойствами России, восходящими то ли к географическим особенностям ее расположения, то ли к монгольскому игу, то ли к гибели лучшего генофонда в ХХ веке. Выражение «извечное русское... пьянство, разгильдяйство, лень» (нужное подчеркнуть) было на слуху и отражало убеждение, что «в этой стране» ничего хорошего нет и не будет. Но сейчас – медленно, но явно – совершился полный разворот. Это жители «нормальных стран» в социальных сетях жалуются на грязь и беспорядок и ставят в пример города России (не только, кстати, Москву).

«Релоканты» с удивлением отмечают, что, переехав на Запад, столкнулись с гораздо менее развитой и удобной для жизни средой, чем в России. Причем это происходит в условиях дорогостоящего конфликта и самых жестких санкций, которые Запад только смог ввести.

Россия вышла из долгой тени неудачного коммунистического эксперимента – и оказалось, что мы обладаем огромным потенциалом. В 1909 году Петр Алексеевич Столыпин говорил: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!» Тогда желаемых 20 лет страна не получила – разразилась мировая война, а потом и страшная революционная смута. Что-то больше похожее на покой – и относительно спокойное развитие – мы получили только с начала XXI века.

И это принесло очень заметные плоды, которые мы пожинаем сейчас. Рост уровня жизни людей, экономика, которая оказалась достаточно прочной, чтобы вынести давление санкций. За это стоит поблагодарить миллионы людей, трудами которых созидается процветание и могущество страны – это наше общее достижение, и мы можем им гордиться.

Мы построили (и продолжаем строить) современную, пригодную для жизни, уютную и благожелательную страну.

И это важно не только для нашей гордости, но и для внутренней прочности страны. В свое время СССР развалился в том числе из-за того, что люди осознавали факт своей унизительной бедности и неустройства, в то время как Запад выглядел землей сказочного порядка, красоты и изобилия.

Сейчас волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.