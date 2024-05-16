Эксперт: Готовые пожертвовать жизнью ради своей страны люди достойны быть в органах власти

Артист Чуйков: Выпускники президентской программы «Время героев» станут новой элитой России

Tекст: Олег Исайченко

«Главная цель программы «Время героев» – подготовка компетентных, высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО и ветеранов боевых действий. Люди, которые готовы пожертвовать жизнью ради своей страны и защищают ее, достойны быть в органах власти и управления», – считает Сергей Чуйков, заслуженный артист ЛНР, солист Луганской академической филармонии.

Программа «Время героев» стартовала этой весной и реализуется РАНХиГС по поручению президента России. Чуйков полагает, что все кандидаты, прошедшие отбор, «максимально достойны» занять после прохождения обучения государственные должности.

«У них есть управленческий опыт и боевые награды. Программа направлена на то, чтобы такие люди прошли максимальную подготовку и обучение, а затем заняли ответственные посты во всех сферах власти. Как сказал наш президент, это будущая элита России», – добавил Чуйков.

В четверг прошло заседание общественного совета президентской образовательной программы «Время героев». В рамках мероприятия объявили о наборе первых 83 участников спецоперации для прохождения обучения. Уже в конце мая они приступят к занятиям.

Отбор кандидатов проходил с учетом нескольких базовых критериев – управленческий опыт, заслуги в специальной военной операции, а также результат комплексной оценки лидерского потенциала. Участники, предварительно попавшие на первый уровень обучения, имеют высокие показатели по всем указанным направлениям.

В числе победителей конкурса больше всего военнослужащих Вооруженных сил РФ, но представлены и другие ведомства, а также добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Среди них 53 старших и 24 младших офицеров. Также в программе участвуют матросы, сержанты и старшины. Из 83 человек, отобранных для первого уровня обучения, 20 имеют звания Героев России, 64 человека награждены орденами Мужества, причем многие дважды, трижды и четырежды.

Детали обучения во время заседания раскрыл Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей». «Основной акцент в программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в Вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы», – указал он.

«При этом переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а наоборот, предполагает его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок», – добавил Комиссаров.