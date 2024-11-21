Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.14 комментариев
Российская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке
ВС России освободили 18 кв. км на времевском направлении к Раздольному и Великой Новоселке
Российские войска отодвинули линию фронта на времевском направлении, освободив 18 кв. километров, в том числе более 8 кв. км по направлению к Раздольному и около 10 кв. км к Великой Новоселке.
Российские войска продвинули линию фронта на времевском направлении, освободив около 18 кв. километров, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он уточнил, что продвижение произошло в сторону села Раздольное, где освобождено свыше 8 кв. километров, и в сторону Великой Новоселки, где освобождено около 10 кв. километров, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, инициатива на этом направлении находится в руках российской армии, и противник отступает с боями. Продвижение российских войск позволит подойти к Великой Новоселке, где расположен важный логистический пункт ВСУ. Также будет взята под огневой контроль трасса снабжения украинских группировок между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли элеватор в Курахово, что может иметь стратегическое значение для дальнейших операций. Также сообщалось, что в результате удара пострадал оборонный завод в Сумской области, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры.