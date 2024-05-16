По программе «Время героев» решили обучить более 80 участников СВО

Общественный совет призван осуществлять контроль за честностью, открытостью и прозрачностью отбора на президентскую программу. На заседании члены совета обсудили ход реализации программы.

Ректор Президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, как будет строиться программа обучения.

«Основной акцент в программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в Вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы. При этом переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а, наоборот, предполагает его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок», – пояснил он.

Руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко рассказал членам Общественного совета о том, по каким принципам оценивались участники.

«Все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Для этого они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов мы рекомендуем каждому участнику один из четырех уровней образовательной программы. Первый уровень программы рекомендуется участникам с максимально высокими баллами оценки и самыми высокими наградами. Второй уровень программы рекомендуется участникам с высокими баллами оценки, у которых несколько менее высокий уровень наград, либо участникам с высокими наградами, но набравшим чуть менее высокие баллы оценки», – сказал он.

Для того чтобы создать условия для каждого из участников отбора, в том числе находящихся на передовой, была развернута сеть мобильных пунктов оценки в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Всего было открыто шесть таких пунктов в пяти регионах: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области, в Белгородской и Воронежской областях. Была разработана бумажная форма теста – аналог электронной версии.

Для обучения на первом уровне программы были отобраны первые 83 участника, они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая, а уже 27 мая приступят к обучению.

Отбор участников происходил исходя из ряда базовых критериев. Это управленческий опыт, заслуги в специальной военной операции, а также результат комплексной оценки управленческого потенциала, которая проводилась на этапе отбора кандидатов на программу. Участники, предварительно отобранные на первый уровень обучения, имеют высокие показатели по всем этим критериям.

В числе отобранных участников больше всего военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, но представлены и другие ведомства, а также добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО.

Среди них больше всего старших офицеров – 53 человека, но есть и младшие офицеры – 24 человека, высшие офицеры – два человека, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины – три человека.