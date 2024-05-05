Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.13 комментариев
НАТО установила две «красные линии» для вмешательства на Украине
Repubblica: НАТО определилась с «красными линиями» для вмешательства на Украине
НАТО «в очень конфиденциальной форме» установила для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, пишет итальянская газета Repubblica.
Как пишет газета, НАТО без официальных сообщений установила, как минимум две красные линии, за которыми может последовать вмешательство в конфликт на Украине.
Как утверждает Repubblica, первая «красная линия» связана с возможностью прорыва линии обороны Киева. Издание пишет, что ВСУ создает условия для прорыва ВС России в коридор между Украиной и Белоруссией, что может активизировать оборону НАТО в пользу Украины.
Вторая «красная линия» предполагает военную провокацию против стран Балтии, Польши или Молдавии.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина может попросить об отправке европейских военных.