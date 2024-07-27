Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.4 комментария
Российские войска освободили Лозоватское в ДНР
Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР) , сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ около Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того группировка «Центр» отразила три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отметил Конашенков.
Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе американскую БТР М113, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.