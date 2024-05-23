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    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    18 комментариев
    23 мая 2024, 03:21 • Новости дня

    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной

    МИД Польши заявил об изучении Варшавой вопроса о возможности использовать свою ПВО против российских ракет над Украиной

    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Варшава изучает с правовой и технической точек зрения возможность применить свои системы ПВО против российских ракет над территорией Украины, сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

    Вронский сообщил, что «решений по этому вопросу еще не принято». Он подтвердил, что Киев направлял такую просьбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По версии Вронского, переговоры стартовали после того, как в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Спор идет вокруг того, следует ли Польше сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия.

    При этом возможность передачи элементов польской системы ПВО Украине «вообще не обсуждается», такой возможности нет, сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба призвали западных союзников сбивать российские ракеты. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что западные союзники Киева не поддерживают идею о беспилотных зонах над территорией Украины, потому что это означало бы вовлечение в боевые действия.

    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    22 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области

    Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения

    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Липцы Харьковской области станет форпостом обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.

    Ганчев  добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.

    Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

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    22 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова

    ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу

    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные 22 мая нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по военному порту города Очакова в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара был срыв подготовки ВСУ к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.

    «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.

    По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.

    В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    22 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области

    Sun: В Харьковской области уничтожена секретная база обучения ВСУ

    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько баз, где украинские военные проходят обучение у иностранных боевиков, уничтожены Вооруженными силами России, в их числе секретная база в Харьковской области, сообщила британская газета Sun.

    База находилась в прифронтовой зоне региона, там ВСУ обучали инструкторы из США и Британии, утверждает Sun, передает РИА «Новости».

    Бывший британский военный Дэн Ридли заявил, что этот центр подготовки связан с украинской армией, но не финансируется киевским режимом.

    Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

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    22 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Названо число освобожденных поселков в Харьковской области

    Ганчев: В Харьковской области освобождено 49 поселков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

    В Купянском районе освобождено 36 населенных пунктов, в северной части области – 13 населенных пунктов, из них восемь – в Харьковском районе, сказал Ганичев, передает ТАСС.

    В последние несколько дней ВС России расширили линию боевого соприкосновения в регионе, она распространилась на восточную часть и приграничье северных районов, добавил он.

    В конце прошлой недели ВС России освободили село Старица в Харьковской области.

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    22 мая 2024, 22:58 • Новости дня
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии

    Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии

    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского до трех пунктов, пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.

    Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    22 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России

    Экс-глава МИД Украины призвал якобы «случайно» бить по военным объектам в России

    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может вынужденно наносить удары вглубь территории России западным оружием, но сделать вид, что это произошло случайно, заявил в интервью Telegraf бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

    По его словам, Киеву стоит поставить вопрос ребром перед Западом, который «боится собственной тени». Огрызко считает, что или западные партнеры дают добро на подавление военных объектов внутри России, или Киев будет вынужден бить сам, делая вид, что это получилось случайно, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ. В Белом доме выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны.

    Позже группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

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    22 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Южной группировки ВС России в последние сутки освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 365 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119, британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ у Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки в ДНР.

    Также она отразила семь контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад у Архангельского, Нетайлово, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки потеряли до 420 человек, три бронемашины, включая немецкую БМП Marder, гаубицу Д-30, два орудия М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР.

    Также она отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 125 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

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    22 мая 2024, 11:15 • Новости дня
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 30 лодок ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, бойцы группировки «Днепр» уничтожили 61 наблюдательный пункт, 45 дронов, 40 пунктов управления БПЛА, 30 лодок и три станции РЭБ, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Днепр» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА ВСУ.

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    22 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Других подробностей не приводится, сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее журнал Economist сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

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    22 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И, действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «

    В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул Барбашов.

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    22 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Появление западных войск на Украине приведет к новой мировой войне, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

    По его словам, ряд европейских политиков хочет отправить солдат на Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия, что в любом случае будет означать мировую войну, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто отметил, что граждане Венгрии устали от подобных опасных заявлений. Также политик выразил надежду, что на выборах в Европарламент 6-9 июня избиратели смогут «послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости».

    Ранее в МИД России заверили, что Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

    Коментарии (5)
    22 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    В Германии назвали пустым визит Бербок на Украину

    Spiegel: Бербок прибыла в Киев, не пообещав военной помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, пишет немецкое издание Der Spiegel.

    Бербок прибыла на Украину с пустыми руками и лишь выразила сочувствие в связи со сложившейся в стране катастрофической ситуацией, пишет Der Spiegel, передает РИА «Новости».

    Это говорит о том, что оружейная политика ФРГ провалилась, считает автор статьи. Созданная по инициативе Бербок и главы Минобороны Германии Бориса Писториуса программа Immediate Action on Air Defence (IAAD) для укрепления ПВО Украины не принесла значимых результатов, поясняет издание. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не захотел передавать украинской стороне системы ПВО.

    Кроме того, украинские чиновники на встрече с Бербок старались не затрагивать сложные темы.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

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    Когда Запад избавится от Зеленского

    Сразу после официального истечения полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского представители Запада поспешили заявить, что по-прежнему признают его как президента Украины. Какие аргументы они для этого используют, почему эта позиция на самом деле сомнительна – и когда Запад решит, что Зеленский ему больше не нужен? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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