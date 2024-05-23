Раскрыты подробности переговоров Путина и короля Бахрейна

BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в зоне конфликта Палестины и Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили в том числе международные усилия по прекращению огня в Газе, освобождение израильских заложников и гуманитарную помощь мирному населению, пишет BNA, передает ТАСС.

Путин и король Бахрейна выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Палестины и Израиля для достижения «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой», пишет агентство.

Также, по данным BNA, стороны подчеркнули важность выполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей в части урегулирования глобальных конфликтов.

Ранее сообщалось о подписании семи документов по итогам встречи Путина и короля Бахрейна.