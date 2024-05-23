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    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    21 комментарий
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    12 комментариев
    23 мая 2024, 15:54 • Новости дня

    По итогам встречи Путина и короля Бахрейна подписано семь документов

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Бахрейн подписали семь документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы.

    В частности, был подписан документ о проведении в России в текущем году Дней культуры Бахрейна, передает ТАСС.

    Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

    23 мая 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России и ее Центробанку решениями государственных или судебных органов США.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

    Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

    «Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.

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    23 мая 2024, 13:04 • Новости дня
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, встреча с российским президентом стала одним из самых счастливых дней в его жизни, передает ТАСС.

    Также король Бахрейна отметил, что победа Путина на выборах положительно повлияла на страны арабского мира.

    Политик поздравил российского лидера с победой на выборах, подчеркнув, что она указывает на мудрую политику Путина.

    Король Бахрейна с Путиным начали переговоры в узком составе в Кремле. Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. 

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    22 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по технологическому суверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    При разработке новых национальных проектов технологического суверенитета необходимо учитывать опыт первого нацпроекта по беспилотным авиационным системам, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин отметил, что нацпроект по БПЛА был сформирован и запущен при участии частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы.

    «Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, в обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

    Он также призвал взаимодействовать с дружественными государствами в части создания продуктов и инноваций, в которых нуждается общество и экономики стран.

    Ранее Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив.

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    23 мая 2024, 00:57 • Новости дня
    Кадыров пригласил Путина в Чечню

    Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил президента в Чечню

    Кадыров пригласил Путина в Чечню
    @ Kadyrov_95/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кадыров пригласил Путина в Чечню.

    Кадыров сообщил в Telegram, что доложил Путину о стабильной социально-экономической ситуации в Чечне и планомерном развитии экономики, процессе реализации свыше 500 инвестпроектов, включая «строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала». «Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного », – рассказал Кадыров.

    Он также сообщил Путину «об участии региона» в специальной военной операции на Украине – в зону СВО направлено 43,5 тыс. бойцов. Кадыров отметил, что «по первому приказу» в зону СВО могут направить еще «несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва».

    Кадыров выразил главе государства благодарность за «поддержку всех начинаний» в Чечне, а также за «личное участие в позитивных изменениях региона».

    Напомним, Путин провел видеоконференции с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

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    22 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Путин поддержал намерение Артамонова участвовать в выборах в Липецкой области

    Путин поддержал планы главы Липецкой области Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поддержал намерение главы Липецкой области Игоря Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре.

    «Как дела, Игорь Георгиевич?», – спросил Путин. Артамонов ответил, что «в целом, все нормально», после чего приступил к докладу «по ситуации», передает РИА «Новости».

    Артамонов в ходе разговора отметил, что «далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить», и попросил Путина «поддержать выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок». Путин ответил, что «разумеется, поддерживает» Артамонова, который «работает напряженно». «И результаты видно», – сказал Путин. Он пожелал Артамонову удачи на выборах.

    Артамонов пригласил Путина посетить Добровский район области, отметив, что так должен выглядеть каждый сельский район: «Новая школа, современный детский сад, новый спорткомплекс, бассейн, дома для аграриев, районная больница, МФЦ». Глава региона попросил Путина помочь с ремонтом кампусов детского лагеря «Прометей».

    Путин обратил внимание Артамонова на проблему нехватки медиков. Ответы губернатора заставили Путина улыбнуться, передает ТАСС.

    Артамонов заявил, что в регионе «уже много денег предлагают врачам», но «все предлагают много денег, чтобы переехали», а «надо, чтобы медики не уезжали». Путин посоветовал «помогать им жильем».

    Артамонов сказал, что в регионе «уже на все готовы», докторам медицинских наук, которые приедут в область, предлагают выплачивать по 5 млн рублей, но «потока нет». Путин отметил, что доктора медицинских наук – «это правильно, хорошо», но их «не так уж много», а региону «нужны просто специалисты».

    Накануне Путин пожелал главе Калмыкии Бату Хасикову успехов на выборах руководителя республики на новый срок. В единый день голосования 8 сентября 2024 года запланированы 20 прямых выборов глав регионов.

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    22 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин поручил утвердить программы развития отстающих регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти отстающих регионов страны на 2025–2030 годы.

    Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях, сообщается на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Правительство должно предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ. Срок выполнения поручения – до 1 октября 2024 года.

    Ранее Путин утвердил перечень поручений по ситуации с паводками.

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    22 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ликвидации последствий паводков в Курганской области

    Путин заслушал доклад главы Курганской области Шумкова о ликвидации последствий паводков в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе видеоконференции глава российского государства Владимир Путин заслушал доклад губернатора Курганской области Вадима Шумкова о ликвидации паводков в регионе.

    Путин заявил, что оценивать ущерб и восстанавливать жилой фонд, инфраструктуру нужно быстрее. Шумков сообщил, что обследована половина домов, пострадавших от паводка, более чем 200 из них требуется капитальный ремонт, 13 зданий утеряны. Было затоплено «52 автомобильные дороги и 16 мостов», подтопленными остаются «семь дорог и 11 мостов», передает ТАСС.

    Паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт. Глава Курганской области на встрече с Путиным, сообщил, что силы МЧС отработали образцово, передает РИА «Новости».

    Шумков сообщил, что «выплаты в размере 10 тыс. получили 13023 гражданина, выплаты в размере 50–100 тыс. рублей получили 3057 граждан».

    Путин попросил губернатора обратить внимание на ситуацию со здравоохранением, добавил, что задачи решаемы, но надо целенаправленно работать.

    Курганская область входит в число регионов, в которых осенью состоятся губернаторские выборы. Путин заявил: «Что касается будущей работы, то прежде всего, конечно, нужно добиться поддержки граждан». Он считает, что для Шумкова «это вполне достижимая задача», глава региона «работал напряженно в предыдущее время». Президент выразил надежду, что «люди это тоже заметили». Он заявил, что «нужно, конечно, напрямую к людям идти и показывать, что сделано», рассказывать о планах. Он пожелал Шумкову «всего доброго, успехов».

    Напомним, Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.

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    22 мая 2024, 19:25 • Новости дня
    Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении своего помощника Владимира Мединского в состав совета по культуре и искусству.

    Тем же указом из состава органа исключен Владимир Толстой, который ранее являлся помощником российского лидера, передает ТАСС.

    Мединский заменит Толстого на посту секретаря совета по культуре.

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    22 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин предложил использовать рейтинг качества жизни для оценки работы регионов
    Путин предложил использовать рейтинг качества жизни для оценки работы регионов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ предложил использовать национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ для оценки действий правительства.

    «Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства, регионов по реализации национальных целей будет служить Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует Агентство. По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Он предложил заслушать результаты рейтинга за 2023 год. «И по традиции, прошу отдельно обратить внимание на субъекты Федерации, которые показали высокую положительную динамику, стремятся создавать и расширять возможности для самореализации граждан», – сказал Путин.

    «У нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. А вот что касается динамики роста, я уже сказал об этом, – это Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия – Алания, Приморский край, Рязанская область. Это радует. Потому что в этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим», – заключил Путин.

    Ранее Путин заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.

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    23 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин начал переговоры с королем Бахрейна в узком формате
    Путин начал переговоры с королем Бахрейна в узком формате
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в узком составе в Кремле.

    Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Ожидается, что после переговоры будут продолжены в расширенном составе в формате рабочего завтрака. По итогам стороны подпишут совместные документы.

    Как говорится в материалах к переговорам лидеров, подходы России и Бахрейна к урегулированию на Ближнем Востоке во многом совпадают.

    Стороны придерживаются необходимости политико-дипломатического разрешения конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в узком составе в Кремле.

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    22 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин призвал активнее продвигать отечественные бренды за рубежом

    Путин призвал АСИ активнее продвигать отечественные бренды за рубежом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поручил уделить внимание продвижению российских брендов в зарубежных странах.

    Глава государства также призвал сотрудничать с дружественными странами в вопросе создания востребованных продуктов и инноваций, передает ТАСС.

    «Нужно идти по пути развития [совместных] операций с дружественными государствами – с теми, кто хочет с нами работать. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран», – сказал он.

    Предложения АСИ по этим темам будут обсуждаться в рамках председательства России в БРИКС, пообещал Путин.

    «В целом прошу агентство активнее развивать международное партнерство, направления своей деятельности, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов», – добавил он.

    Ранее Путин предложил АСИ учредить премию авторам наиболее ценных проектов.

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    22 мая 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин предложил разработать систему стимулов для поддерживающих участников СВО компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил разработать систему стимулов для компаний, которые поддерживают участников специальной военной операции (СВО), реализуют социальные проекты, вносят вклад в укрепление технологического суверенитета.

    «Должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и технологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые современные города и населенные пункты», – сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ, передает ТАСС.

    Ранее Путин потребовал разработать и утвердить обновленную стратегию работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) на десятилетний период.

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    22 мая 2024, 17:09 • Новости дня
    Путин: Благополучие людей – важнейший критерий оценки работы властей
    Путин: Благополучие людей – важнейший критерий оценки работы властей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самым главным критерием оценки работы федеральных и региональных властей является уровень благополучия граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

    «У всех наших планов – экономических, технологических и тем более социальных – есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей. Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует Агентство», – передает его слова ТАСС.

    Ранее Путин призвал ставить задачи народосбережения и благополучия семей во главу угла.

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    22 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин поручил поддержанные АСИ инициативы сделать частью нацпроектов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Инициативы, поддержанные Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны становиться частью национальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вступительного слова на заседании набсовета АСИ.

    Глава государства отметил, что главной наградой, мощным вдохновляющим стимулом для активных деятельных людей является активное участие в развитии России, регионов, городов и поселков. Поэтому, по его словам, гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах, передает ТАСС.

    «Прошу правительство, министерства и ведомства синхронизировать усилия, действовать в тесной связке, в партнерстве с агентством по всем важнейшим направлениям его деятельности», – поручил Путин, отметив, что речь идет о подготовке кадров, улучшении бизнес-климата и социальной сфере.

    Ранее Путин заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.

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    22 мая 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин потребовал разработать и утвердить обновленную стратегию работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) на десятилетний период.

    «Вопросы нашей внутренней политики, участия в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания, именно в этой логике прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности», – сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АСИ, передает ТАСС.

    В стратегии должны быть определены цели, задачи и ключевые инструменты работы АСИ в течение ближайших десяти лет, добавил Путин.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал участие президента в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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