Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Путин начал переговоры с королем Бахрейна в узком формате
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в узком составе в Кремле.
Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.
Ожидается, что после переговоры будут продолжены в расширенном составе в формате рабочего завтрака. По итогам стороны подпишут совместные документы.
Как говорится в материалах к переговорам лидеров, подходы России и Бахрейна к урегулированию на Ближнем Востоке во многом совпадают.
Стороны придерживаются необходимости политико-дипломатического разрешения конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в узком составе в Кремле.