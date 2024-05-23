Путин начал переговоры с королем Бахрейна в узком формате

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

Ожидается, что после переговоры будут продолжены в расширенном составе в формате рабочего завтрака. По итогам стороны подпишут совместные документы.

Как говорится в материалах к переговорам лидеров, подходы России и Бахрейна к урегулированию на Ближнем Востоке во многом совпадают.

Стороны придерживаются необходимости политико-дипломатического разрешения конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в узком составе в Кремле.