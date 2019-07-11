Генштаб обвинил США в невыполнении обязательств по сокращению ядерных носителей

США обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем разрешено Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, а превышение сопоставимо с ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба Андрей Стерлин.

По его словам, США не выполняют свои обязательства в рамках действующего ДСНВ по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, передает РИА «Новости».

«Фактически США обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции», – сказал Стерлин.

Также он указал, что США отказываются от переговоров по неразмещению оружия в космосе с Россией и Китаем.

«Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении. В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях», – заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба.

1 июля Минобороны сообщило, что российские специалисты в рамках ДСНВ провели инспекцию в США, а американские – в России.

Ранее Москва предупредила о возможности прекращения Договора СНВ-3, указав на ключевой фактор для продления договора.