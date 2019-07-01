Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Российские специалисты в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений провели инспекцию в США, а американские – в России, сообщает российское Минобороны.

Официальный печатный орган ведомства «Красная Звезда» опубликовал инфографику, согласно которой, Россия провела также инспекции в Турции и Румынии. В этих странах инспекции проводились в рамках Венского документа 2011 года.

В России проведены инспекции Дании (по Венскому документу), Турции и Норвегии (по Договору об открытом небе), передает РИА «Новости».

Напомним, Россия предупредила о возможности прекращения Договора СНВ-3, указав на ключевой фактор для продления договора.

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