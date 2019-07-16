США решили обсудить с Россией трехсторонний договор с Китаем по ядерному оружию

Соединенные Штаты намерены на консультациях в Женеве 17-18 июля обсудить с Россией новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай, сообщает Reuters со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга.

«Если встреча пройдет успешно, мы получим больше ясности относительно того, как Россия относится к вопросу об [участии] Китая», – заявил один из американских чиновников, слова которого приводит ТАСС.

Он признал при этом, что Пекин в настоящее время не является участником соглашений между Вашингтоном и Москвой и остается неясным, насколько китайская сторона вообще готова к подобным переговорам.

Что касается продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, то, по словам представителя американской администрации, говорить об этом сейчас в Вашингтоне считают «преждевременным». Этот вопрос, по его словам, является «проблемой следующего года».

При этом прорыва в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американская сторона также не ожидает.

Новый раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности состоится 17-18 июля в Женеве. Американскую делегацию будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Российской делегацией будет руководить заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Напомним, на прошлой неделе Генштаб ВС России обвинил США в невыполнении обязательств по сокращению ядерных носителей. Ранее Москва предупредила о возможности прекращения Договора СНВ-3, указав на ключевой фактор для продления договора.

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