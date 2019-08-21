Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Взгляд
21 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

У этого состава ГКЧП не было шансов. Но Крючков и Ко сами в этом виноватыФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
За 28 лет, прошедших с момента краха ГКЧП, отношение к заговорщикам в стране поменялось. Многие видят в действиях Янаева, Крючкова и Ко благородную попытку спасти СССР от развала. Но так ли это? Если отмахнуться от романтики и посмотреть на ситуацию трезво, путчисты сами виноваты в своем поражении. Они умудрились ошибиться буквально во всем. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
Перейти а раздел…

Либералы раскалывают Америку с новой ненавистью

Демонизация Трампа теперь будет идти через расистскую тематикуФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Противники Трампа думают о том, как не допустить его переизбрания в 2020 году. Вместо так и не сработавшего «русского следа» решено сосредоточиться на расизме. Раскручивание этой темы неизбежно приведет к усилению противостояния в американском обществе, которое все больше поляризуется. Но это не остановит американских «антифашистов». Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев

Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007–2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что изменится для русских в Риге?

    Конфузы с участием первых леди

    Чего Макрон хочет добиться от Путина?

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Немецкий эксперт: Россия уже вернулась в клуб стран G7 благодаря тактике Путина

              Главная тема


              Либералы раскалывают Америку с новой ненавистью

              валютные войны


              Трамп потребовал быстро сделать доллар дешевле

              «высший пилотаж»


              Чеснаков рассказал историю о Суркове, Венедиктове и «раввине Гапоне»

              угрожали санкциями


              Кравчук вспомнил об ультиматуме США Украине по ядерному оружию

              Видео

              Москва – Париж


              Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

              АЭС «Белене»


              Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

              ошибки путчистов


              Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

              воровство технологий


              СССР выиграл у США гонку за гиперзвук

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Плотина наркопотребления


              Игорь Мальцев: Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

              Земля по дешевке


              Глеб Простаков: Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

              Сталинская дыра


              Дометий Завольски: Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:


              Геворг Мирзаян

              Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 21 августа 2019, 10:50

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Проблемы идентичности

              Вот уже два месяца Гонконг бунтует. Триггером протеста стал законопроект о возможности экстрадиции подозреваемых в преступлении жителей Гонконга на территорию континентального Китая. Сам законопроект уже давно положили под сукно – однако цели протестующих очень быстро перешли на новый уровень. Ведь дело-то, в конечном счете, было не в законопроекте.

              Один из китайцев, с которым автору удалось побеседовать в ходе недавней поездки в Поднебесную, очень четко пояснил настоящую причину протеста: «Жители Гонконга не готовы считать себя китайцами».

              С момента возвращения Гонконга в состав Китая минуло уже более 20 лет, однако граждане так и не смирились с тем, что они теперь граждане КНР. Падение уровня жизни (связанное с тем, что ряд компаний, работавших в британском Гонконге, не захотели работать в китайском), а также все более настойчивое вмешательство Пекина во внутренние дела Гонконга (иногда в нарушение тех обязательств, которые были даны Гонконгу в рамках статуса «специального административного района» и принципа «одно государство – две системы») лишь поощряют это недовольство. Американцы подсчитали, что почти два миллиона человек – четверть населения Гонконга – так или иначе участвуют в протестном движении.

              Фото: Kim Hong-Ji/Reuters

              Почему так произошло? Во многом потому, что Китай не умеет интегрировать меньшинства, не умеет бороться «за умы и сердца». Это прекрасно можно увидеть на примере Синьцзяна и Внутренней Монголии – Пекин принуждает местных быть частью Китая. Через репрессии, навязывание «ханьства» (в том числе и масштабной политике по переселению в регион граждан КНР китайской национальности), через принуждение к «растворению» в китайскости. В Гонконге же данная стратегия не сработает – прежде всего потому, что эта территория, в отличие от Синьцзяна и Внутренней Монголии, не находится под полной китайской юрисдикцией, а имеет автономный статус.

              Морально и прагматично

              В Пекине, конечно, свои недочеты не признают, и обвиняют в провоцировании беспорядков внешние силы. И прежде всего Соединенные Штаты. Да, Трамп называл протест «беспорядками», а министр торговли США Уилбур Росс – внутренним делом Китая. «Ну и что – нам вводить войска в Гонконг?» – отвечал он на вопрос о возможном вмешательстве. Однако американские конгрессмены отметились резкой критикой действий Китая, а американские политологи – требованием о политическом, дипломатическом и экономическом вмешательстве.

              Одни уверяют, что действия Китая в Гонконге являются примером того, как Пекин будет обращаться со всем миром, если станет глобальным лидером. И поясняют, что Китай будет продолжать свое задиристое поведение – до тех пор, пока его не остановят. Лучше сейчас, чем потом. Другие более прагматичны и приземлены – они аргументируют необходимость вмешательства тем, что в истории с гонконгскими протестами стратегические и моральные интересы США совпадают. Поддержав бунтующих жителей Гонконга, Белый дом проявит приверженность демократии и в то же время нанесет удар по интересам Пекина. Поскольку вынудит его совершить ошибку.

              Да, сейчас китайские власти выжидают. Отчасти потому, что надеются на затухание протеста (по причине начала учебного года, а также радикализации уличного движения, после чего от него отвалятся целые сегменты вменяемых горожан). Отчасти потому, что не хотят какими-то радикальными действиями омрачать празднование 70-летней годовщины образования КНР (которую китайцы будут отмечать 1 октября).

              Однако если гонконгский протест не затихнет, а, наоборот, расширится (в том числе и благодаря политико-материальной американской поддержке), то 30-тысячные полицейские силы Гонконга будут не в состоянии справиться с протестующими – они не готовы к таким разгонам ни в техническом плане, ни в моральном. Идти на поводу у протестующих нельзя – ни сейчас, ни потом. Протест не иерархизирован – у него нет четких лидеров, с которыми можно было бы договориться, и нет четкого и реалистичного требования, которое можно было бы выполнить для того, чтобы люди разошлись.

              В нынешней ситуации уступки им вызовут лишь новые требования, вплоть до сецессии территории. И вот тогда Пекин – на радость американцам – вынужден будет переходить к силовому подавлению протеста. Очень дорогому подавлению – во всех смыслах.

              Тяньаньмынь 2.0?

              Да, китайские власти уверяют – у них достаточно сил и средств для того, чтобы решить вопрос силой. Китай может отправить на подавление беспорядков свои армейские части, находящиеся на территории Гонконга. Имеет право специальными актами китайского парламента ввести в Гонконге элементы законодательства континентального Китая и отправить в мятежный район дополнительные полицейские части. А кое-кто уже призывает вспомнить Тяньаньмэнь и признать, что тогда решение китайских властей разогнать демонстрантов было верным, поскольку сохранило стабильность в стране и, в числе прочего, привело к ее нынешнему благополучию. Поэтому представители китайских властей уже призывают «преступников» не видеть в «сдержанности» официального Пекина «слабость».

              Собственно, когда тебя загоняют в угол, ты вынужден выбирать между насилием с одной стороны и хаосом вкупе с развалом страны с другой. В начале 90-х Советский Союз выбрал второй путь, а Китай на площади Тяньаньмэнь – первый. И история рассудила, что Пекин сделал верный выбор. Если сейчас китайским властям снова придется выбирать между подавлением протеста и перспективами развала страны, они снова сделают правильный выбор.

              Правильный в стратегическом плане, однако грозящий Китаю серьезнейшими проблемами в кратко- и среднесрочной перспективе. Не только экономическими (на долю Гонконга сейчас приходится порядка 3% китайского ВВП, однако этот регион играет роль инвестиционных ворот в Китай), но и имиджевыми.

              В Пекине рассчитывали, что мирная и успешная интеграция Гонконга в Китай может стать примером, витриной для Тайваня, который, по плану китайского руководства, тоже должен реинтегрироваться по такому же образцу. Силовые подавления протестов через ввод китайской армии в Гонконг разобьют эту витрину. Наконец, они разобьют витрину карьеры Си Цзиньпина – нынешний китайский лидер в нарушение традиции остается на третий срок, чем настроил против себя значительную часть китайской элиты. И в этой ситуации любой промах китайского Акелы может стоить ему очень дорого.

              Однако протестующие на улицах тоже должны понимать, что им этот промах выйдет на порядок дороже. Как абсолютно верно отмечает американский политолог Даг Бандоу, самый большой враг свободы – это беспорядки. Не потому, что хаос обязательно ведет к насилию, а потому, что страх перед беззаконием приводит к запросу на репрессии. И жертвами репрессий станут как раз те, кто сейчас вышел на улицы.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Миссия государства – защита интересов мещанина

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
              Обсуждение: 76 комментариев

              Каким будет новый мировой экономический кризис

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007–2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
              Обсуждение: 28 комментариев

              Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

              Дометий Завольский, историк-архивист
              Неосоветизм – мышление не просто деструктивное и малоприятное, но в худшем смысле старческое и выжившее из ума. Если в 90-е в нём было немало оправданного, в 2000-е – симпатичного, то сегодня это сплав страха, невежества и уныния. Подробности...
              Обсуждение: 473 комментария

              Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

              Глеб Простаков, журналист
              Украина продаёт последнее, что у нее осталось, и продаёт задёшево. Отличная плодородная земля в самом центре перенаселенной Европы – более чем привлекательный актив. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              СССР уничтожили наивные люди

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Для русского народа распад СССР стал гигантской трагедией. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны. Подробности...
              Обсуждение: 259 комментариев

              Парк Горького как символ новой России

              Сергей Мардан, публицист
              За это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью – новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора российского общества. Подробности...
              Обсуждение: 134 комментария

              Наполеон уже не торт

              Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
              На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              США начинают новый передел мира с Гренландии

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............